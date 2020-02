Manaus ganha novo espaço para negócios

Manaus - Voltado ao público corporativo e com o objetivo de elevar a experiência do hóspede e promover networking, o Workspace – coworking coorporativo será o mais novo ambiente inaugurado em Manaus seguindo o modelo de locais inovadores de sucesso.



Empresários e profissionais liberais, que buscam um escritório comercial que alie custo e benefícios num ambiente seguro e bem localizado, possuem a opção de acessar o mais novo empreendimento, localizado na Avenida André Araújo, número 3333, ao lado da Embassy Idiomas. O local possui dez salas comerciais amplas, decoradas e estruturadas para profissionais de alta performance.

Workspace segue esse formato que é uma tendência mundial de consultórios inteligentes | Foto: Divulgação

O Workspace tem estrutura para atender diversos tipos de profissionais em regime de colaborativo e coorporativo, principalmente, para executivos que trabalham em regime Home Office e precisam atender clientes em potencial em um ambiente adequado e com infraestrutura moderna. O Workspace segue esse formato que é uma tendência mundial de consultórios inteligentes adaptados aos atuais desafios desse segmento.

Garagem

O Wokspace também possui nove vagas de garagem rotativas, um sistema de segurança moderno que permite que cada associado tenha a sua senha e identificação por meio digital. Para a proprietária do Workspace, Ana Paula Petrosino, o ambiente é mais uma opção para executivos antenados com as formas mais contemporâneas de fazer negócio.

O espaço conta com um café expresso | Foto: Divulgação





“O espaço foi montado pensando em alinhar requinte, praticidade e excelente localização para profissionais que procuram um local de trabalho diferenciado. É sem dúvida uma excelente opção para empreendedores que atuam aqui em Manaus”, destacou a empresária.



Os espaços contam com salas privativas, estações compartilhadas, mesas independentes e salas de reuniões com banheiro, copa e sistema de Wi-Fi. A mobília em madeira em tons de bege com detalhes em cinza e com decoração amazônica garante um espaço com identidade e ao mesmo tempo conceitual.

Os profissionais interessados terão acesso a uma estrutura de alto padrão sem custos fixos, incluindo a parte administrativa e contando com o necessário para que os pacientes sejam atendidos com comodidade e conforto.



*Com informações da assessoria de imprensa