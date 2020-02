Produção de motocicletas ultrapassa 100 mil unidades em Janeiro

Expectativa para este ano é que sejam fabricadas 1.175.000 motocicletas | Foto: Leonardo Mota

Manaus - As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) produziram 100.292 unidades em janeiro de 2020. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), esse volume corresponde a uma alta de 19,5% na comparação com mesmo mês de 2019 (83.920 unidades) e de 45,2% ante as 69.062 unidades fabricadas em dezembro de 2019. Em parte de dezembro, no entanto, as fábricas de Manaus se encontravam com a produção suspensa, devido às habituais férias coletivas.



Para Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo, esse resultado reforça a expectativa de crescimento de 6,1% para este ano. “O ano começou com negócios em evolução no mercado nacional de motocicletas, o que reforça nossas previsões de crescimento para 2020. A procura por alternativas que garantam a maior eficiência na mobilidade urbana tem impulsionado o Setor de Duas Rodas, já que muitas pessoas estão trocando o seu veículo pela motocicleta para se deslocar com maior flexibilidade nas médias e grandes cidades”, afirma o executivo.

A expectativa para este ano é que sejam fabricadas 1.175.000 motocicletas, conforme projeções divulgadas pela entidade.

Vendas no Atacado

Em janeiro, as fábricas repassaram para as concessionárias 90.874 motocicletas, correspondendo a uma alta de 11,3% ante as 81.681 unidades registradas no mesmo mês de 2019 e de 26,8% na comparação com dezembro de 2019 (71.672 unidades).

Para 2020, a Abraciclo projeta crescimento de 5,7% no atacado, totalizando 1.147.000 unidades. No ano passado, as vendas no atacado somaram 1.084.639 de unidades.

Desempenho

A Scooter foi a categoria que registrou maior crescimento nas vendas no atacado. Em janeiro, as concessionárias receberam 7.792 unidades, o que corresponde a uma alta de 80,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado (4.319 unidades) e de 1,08% com relação a dezembro de 2019 (7.709 unidades).

“A participação no mercado de 8,6% ainda é pequena, mas o crescimento é contínuo. Esses modelos se tornaram uma opção para quem compra a primeira motocicleta e também para aquelas pessoas que desejam uma alternativa mais rápida, eficiente e econômica de locomoção”, avalia Fermanian.

Em janeiro de 2020 a categoria Off-Road alcançou o volume de 977 motocicletas vendidas no atacado, significando um crescimento 18,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado (827 unidades) e recuo de 17,2% frente a dezembro de 2019 (1.180 unidades).

A categoria mais comercializada segue sendo a Street, com 52,9% de participação. Em janeiro, foram comercializadas 48.071 unidades, representando um aumento de 8,9% ante as 44.146 unidades registradas no mesmo mês de 2019, e alta de 43,9% na comparação com dezembro de 2019 (33.406 unidades).

Emplacamentos

No primeiro mês do ano foram licenciadas 91.664 motocicletas, correspondendo a uma alta de 1,1% na comparação com janeiro de 2019 (90.704 unidades) e recuo de 2,6% em relação a dezembro (94.086 unidades).

Com 22 dias úteis, a média diária de vendas em janeiro de 2020 foi de 4.167 unidades. Segundo dados da Abraciclo, essa foi a melhor média de um mês de janeiro desde 2015 (5.174 unidades). Na comparação com o mesmo mês do ano passado, que também registrou 22 dias úteis, a alta foi de 1,1% (4.123 unidades). Em relação a dezembro de 2019 (4.952 unidades), que teve 19 dias úteis, houve recuo de 15,9%.

A projeção da Abraciclo para este ano é que sejam emplacadas 1.140.000 motocicletas, significando uma alta de 5,8%, na comparação com 2019 (1.077.234 unidades).

Exportações

O embarque de motocicletas para mercados externos continua em queda. Em janeiro, foram exportadas 1.701 motocicletas, volume 62,8% inferior ante as 4.570 unidades registradas no mesmo mês do ano passado. Na comparação com dezembro de 2019 (3.054 unidades), a queda foi de 44,3%.

De acordo com dados do portal de estatísticas de comércio exterior Comex Stat analisados pela Abraciclo, o principal destino foi a Argentina, com 1.890 unidades, o que correspondeu a 62,7% participação em relação ao total exportado pelo setor.

Em segundo lugar, ficaram os Estados Unidos (575 unidades e 19,1%), seguido pelo México (192 unidades e 6,4%).

De acordo com projeções da Abraciclo, o volume exportado deverá continuar caindo este ano. A previsão é de que sejam enviadas 28.000 unidades para o exterior, volume 27,5% menor ante as 38.614 motocicletas embarcadas em 2019. Esta expectativa decorre das dificuldades econômicas enfrentadas pela Argentina, que tradicionalmente é o principal destino das motocicletas fabricadas em Manaus.

