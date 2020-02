'Carnafolia' aquecerá vendas de veículos de 13 a 16 de fevereiro

Manaus - Segundo previsão da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), as vendas de veículos novos devem crescer 9,67% neste ano. Em Manaus, a Tenda Eventos promove de 13 a 16 de fevereiro, no SESI Clube do Trabalhador, mais uma oportunidade para quem está à procura de um carro para chamar de seu. A entrada é gratuita e ocorrerá de 9h às 20h (quinta à sábado) e das 9h às 17h (domingo).

De acordo com o organizador do Feirão, Erick Belém, inúmeras facilidades serão encontradas no local. “Dentre elas, a aprovação na hora, transferência do veículo gratuita, entrada facilitada, troca com troco, parcelamento até 60 vezes, e taxa de 0,78% para carros a partir de 2018. Tudo sob consulta de condições do Banco BV (parceiro) que tem por política não exigir CNH, apenas RG e CPF”, adiantou.

O organizador lembra ainda que um gerente do banco parceiro estará em plantão durante todo o 'Carnafolia' a fim de facilitar a aprovação de crédito na hora.

“Queremos que o público presente saia de lá já com a chave do carro em mãos. Pensamos em cada detalhe para facilitar a vida de quem quer ter um veículo próprio e poder ter a liberdade de ir aonde quiser, a hora que quiser, com segurança e conforto que só um veículo próprio pode oferecer”.

Serão 16 lojas e uma concessionária, com carros em perfeitas condições e garantia de 90 dias. “Teremos carros novos e seminovos. Tudo para fazer com que o nosso cliente tenha mais liberdade, mais segurança e mais comodidade em um veículo próprio”, ressaltou Belém.

Expectativa

Na opinião do presidente da Fenabrave, que representa as concessionárias, Alarico Assumpção, os indicadores econômicos apontam para um ano muito bom para o setor. “Juros baixos, uma inflação extremamente sob controle, crédito mais fácil do que tínhamos no passado e uma inadimplência baixa, tudo isso traz um alento muito positivo”, enumerou sobre os fatores que embasam as estimativas da federação. (Fonte: Agência Brasil)

Serviço

O quê? CARNAFOLIA

Quando? De 13 a 16 de fevereiro

Onde? SESI Clube do Trabalhador - Avenida Cosme Ferreira, 3295, Zona Leste de Manaus

Informações: (92) 99112-8510