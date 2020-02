Comércio amazonense fecha 2019 com alta nas vendas de 7,9%, diz IBGE

Manaus - As vendas do comercio varejistas amazonense no mês de dezembro do ano passado sofreu variação negativa de menos 6,8% frente a novembro, na série com ajuste sazonal. No entanto, de acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada nesta quarta-feira (12), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que, na comparação com dezembro de 2018, o comércio varejista no Amazonas cresceu 6,9% e no acumulado do ano, o setor apresentou crescimento de 7,9%.



Portanto, os dados mostram um desempenho melhor do setor do comércio do Estado do Amazonas em 2019 do que aquele observado em 2018, quando a variação acumulada de 12 meses foi de 4,4%.

Frente a novembro, o comércio amazonense obteve o quarto pior desempenho nacional | Foto: Leonardo Mota

Na variação do volume de vendas de dezembro, na comparação com novembro, no Amazonas, ficou com o quarto pior desempenho entre as 27 Unidades da Federação. As maiores altas ocorreram no Rio Grande do Sul (3,5%), Amapá (2,0%) e Rio de janeiro (1,7%). Já Roraima (-13,8%), Rondônia (-9,5%) e Acre (-8,2%) figuraram como os Estados com as maiores quedas no volume de vendas do mês.

Já no comparativo do acumulado de 2019 - de janeiro a dezembro -, o setor varejista amazonense alcançou a terceira maior variação entre os 27 estados brasileiros; um resultado bem acima da média nacional (1,8%). As maiores variações acumuladas de 12 meses ocorreram no Amapá (16,6%), em Santa Catarina (8,6%) e no Amazonas (7,9). Os piores desempenhos foram o do Piauí (-6,0), Alagoas (-2,4%) e Sergipe (-1,9%).

Receita Nominal

Em dezembro de 2019, a receita nominal de vendas, que em seu cálculo não considera a inflação do período, sofreu queda de 5,8% frente a novembro do mesmo ano, na série com ajuste sazonal. No entanto, na comparação com dezembro do ano anterior, a receita do comércio varejista no Amazonas apresentou crescimento expressivo, alcançando 13,5%. No acumulado do ano de 2019, a receita também cresceu 10,8%, em relação ao mesmo período de 2018.



*Com informações do IBGE