Claro disponibiliza Wi-Fi gratuito durante o Carnaval

Os manauaras poderão acessar por meio da rede #NET-CLARO-WIFI | Foto: Divulgação

Manaus - Chegou a festa mais divertida do ano, o Carnaval, e, com ela, a alta necessidade de se comunicar. A Claro oferecerá no Aeroporto Internacional de Manaus, durante o Carnaval, Wi-Fi gratuito para a população manauara. Os foliões e as pessoas que irão trabalhar na festa da capital poderão acessar a internet por meio da rede #NET-CLARO-WIFI. Além de Manaus, outros dez aeroportos espalhados pelo Brasil vão contar com o serviço gratuito.



Essa é uma vantagem exclusiva para os clientes se manterem conectados enquanto aguardam seus voos nos principais aeroportos do Brasil, seja em uma viagem de negócios ou enquanto aproveitam o período de férias com a família.

Além do Wi-Fi no aeroporto, a Claro tem outras ofertas exclusivas para o público que viaja para o exterior e deseja estar sempre conectado. Com os Passaportes Américas, Europa e Mundo, o cliente pode utilizar seu plano móvel em até 80 países, normalmente, como se estivesse no Brasil. Recentemente, a Claro ainda lançou o Claro Pós Internacional. Ou seja, todo portfólio pós-pago passou a ser internacional e o cliente usa o seu plano em 18 nações das Américas sem preocupações.

Veja abaixo a lista de aeroportos que têm a rede #NET-CLARO-WIFI disponível:

- (AM) Manaus | Aeroporto Internacional de Manaus - Eduardo Gomes

- (GO) Goiânia | Aeroporto Internacional Santa Genoveva

- (MG) Belo Horizonte | Aeroporto Carlos Drummond de Andrade – Pampulha

- (MG) Confins | Aeroporto Internacional de Confins - Tancredo Neves

- (MT) Cuiabá | Aeroporto Internacional Marechal Rondon

- (PE) Recife | Aeroporto Internacional de Recife

- (PR) Curitiba | Aeroporto Internacional Afonso Pena

- (RJ) Rio de Janeiro | Aeroporto Santos Dumont

- (SC) Florianópolis | Aeroporto Internacional de Florianópolis - Hercílio Luz

- (SP) Guarulhos | Aeroporto Internacional de São Paulo

- (SP) São Paulo | Aeroporto de Congonhas

O serviço de Wi-Fi público da rede #NET-CLARO-WIFI, oferecida gratuitamente para clientes Claro, é composta por mais de quatro milhões de pontos espalhados pelo Brasil. Os clientes se conectam e utilizam dados de forma ilimitada, em todos os dispositivos, como smartphones, tablets e notebooks. Para mais informações sobre o serviço, basta acessar o link.

Como utilizar o serviço?

Para utilizar o serviço, sempre que precisar da conexão Wi-Fi, basta verificar a disponibilidade da rede #NET-CLARO-WIFI (nomenclatura universal da rede em locais públicos) no local em que estiver. Para se conectar, quem é cliente Claro móvel pós-pago ou banda larga fixa, é necessário somente realizar o cadastro na rede com a senha do aplicativo Minha Claro.

Já para clientes pré-pago Claro ou chips de outras operadoras, o acesso pode ser realizado de duas maneiras. Uma delas é gratuita, assistindo a um vídeo publicitário para navegar por 15 minutos, sendo que, após o término do tempo, é possível assistir novamente por mais uma vez o vídeo e continuar mais 15 minutos conectado, totalizando 30 minutos de conexão gratuita.

A outra maneira é comprando um ticket de acesso com cartão de crédito, em três opções diferentes. Duas horas por R$ 4,90, um dia inteiro por R$ 9,90 e uma semana por R$14,90.

*Com informações da Assessoria