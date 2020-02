Lucro líquido da TIM cresce mais de 30% em 2019

O resultado é alavancado pelo consistente crescimento da receita líquida de serviços | Foto: Divulgação

Em 2019, a TIM encerrou o ano mostrando a força de estratégia baseada na inovação e melhor experiência do cliente. Nos últimos 12 meses, a empresa registrou lucro líquido de R$ 2.049 milhões, uma alta de 32,1% na comparação com 2018. Nos últimos três meses do ano, o crescimento foi de R$ 756 milhões, um registro de crescimento de 28,7%.



O resultado é alavancado pelo consistente crescimento da receita líquida de serviços – R$ 4.357 milhões no 4T19, aumento de 3,2% ano a ano –, além da redução de custos e otimização de investimentos. O EBITDA normalizado é o maior da história da companhia: R$ 1.967 milhões no 4T19, alta de 8,1% na comparação anual. A margem EBITDA também é recorde e cresceu pelo sexto ano consecutivo, chegando a 42,9% no quarto trimestre.

“O ano de 2019 foi marcado pela retomada da inovação da TIM. Voltamos a ditar tendências em oferta, estivemos mais presentes na mídia com uma comunicação diferenciada, apostamos em segmentos como o agronegócio para trazer novas fontes de receita e lideramos a preparação para a chegada do 5G ao Brasil. Como resultado, conquistamos indicadores históricos e recuperamos a nossa imagem em todos os segmentos. Estamos prontos para um 2020 ainda melhor, preparados para protagonizar os movimentos do mercado e entregar sempre a melhor experiência para os clientes”, Pietro Labriola, CEO da TIM Brasil.

Novos negócios e parcerias

A TIM se consolida como líder no processo de digitalização do campo e já cobre 5,1 milhões de hectares com sua rede 4G. A companhia aposta no agronegócio, aliando-se aos principais players para se posicionar como a fornecedora de conectividade do setor. A TIM é embaixadora do ConectarAGRO, junto com AGCO, Climate FieldView, CNH Industrial, Jacto, Nokia, Solinftec e Trimble.

A operadora é pioneira no desenvolvimento do 5G no Brasil e conta com parcerias com instituições de ensino, fornecedores de tecnologia e hubs de startups, criando três 5G Living Labs para estudar a tecnologia. No quarto trimestre, lançou o polo de Campina Grande (PB), que se junta aos laboratórios de Florianópolis (SC) e Santa Rita do Sapucaí (MG). Também ativou, em dezembro, a rede experimental no Cubo Itaú, em São Paulo.

Inovação na Rede

Em 2019, a TIM confirma mais uma vez a liderança na cobertura 4G, com 3.477 municípios cobertos, representando 94% da população urbana do país. O tráfego de dados na rede de quarta geração ultrapassa 85%, uma alta de nove pontos percentuais em relação a 2018.

O foco no fortalecimento de infraestrutura foi primordial para o resultado, com 90% do Capex destinado a projetos como expansão de rede de fibra óptica, virtualização de rede e expansão da cobertura NB-IoT, já em mais de 3.200 cidades, que é fundamental para aplicações de Internet das Coisas.

Outros destaques do período são os acordos de compartilhamento de infraestrutura focados no 4G, que permitem eficiência operacional para a empresa e expansão da oferta para os usuários.

Transformação da base de clientes

A TIM segue bem-sucedida em sua estratégia de focar no valor da base de usuários, com o crescimento do ARPU em todos os segmentos. No trimestre, o ARPU móvel tem sólido avanço de 5,8% atingindo R$ 25,1. Já o ARPU de TIM Live aumenta 4,4%, para R$ 83,8.

A operadora encerra o ano com 21,5 milhões de clientes no pós-pago, crescimento de 6,1% ano a ano. O segmento alcança o maior mix já registrado sobre a base total: 39,4%. São 1,2 milhão de adições líquidas em 2019, com o TIM Black Família sendo responsável por 33% dos novos acessos.

No pré-pago, a TIM mantém a liderança do mercado e amplia o market share pelo segundo trimestre consecutivo. O segmento dá sinais de recuperação com o crescimento do número de “recarregadores” e dos valores das recargas, impulsionado pela constante presença na mídia.

A TIM Live segue em evolução e aumenta a base em 21,1% no ano. A ultra banda larga fixa da companhia chega a 12 novas cidades em 2019 e totaliza 566 mil clientes, em 25 municípios do país. O alcance da cobertura FTTH mais do que dobra no ano, com 2,3 milhões de domicílios. As adições líquidas nessa tecnologia continuam responsáveis pela performance no negócio, com 35 mil novos acessos no trimestre e 119 mil no ano.

Relacionamento digital

A TIM avança na digitalização do negócio e no relacionamento com o consumidor. Os usuários únicos do MEU TIM crescem 18% na comparação anual, o que impulsiona a queda nas interações no call center em 17% no mesmo período. Aumentam também a aderência à conta online (com penetração de 66%), as vendas online (+36% no pós-pago e +28% no Controle) e a recarga via app (+55%).

