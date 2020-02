Piscicultura foi pauta do ‘Dia no Campo’ promovido pela Sepror

Itacoatiara- Na quinta-feira (13), a Secretaria Estadual de Produção Rural (Sepror) promoveu “Dia no Campo” em uma propriedade de piscicultura em Itacoatiara, onde são produzidos peixes como matrinxã e tambaqui, em tanques rede e tanques escavados. O projeto de piscicultura do empresário Kasuo Oka teve início em 2010 e fica na AM-010, Km 214, Ramal do Muirapucuzinho, em Itacoatiara, vicinal do Guri-Rio Urubu.

Técnicos e piscicultores convidados acompanharam a Sepror, para conhecer o empreendimento. À frente da ação, o secretário de Produção Rural, Petrucio Magalhães Júnior, disse-se impressionado com o projeto e com a criatividade do piscicultor, que permite tirar o máximo resultado produtivo de cada gaiola de criação de pescado. A produção cíclica média é de 500 toneladas de pescado, totalmente consumida em Manaus (AM) e Boa Vista (RR), com previsão de ampliação para 1 mil toneladas nos próximos anos.

O empresário Kasuo Oka mostrou-se honrado com a visita e com a consideração e reconhecimento demonstrados com a presença e manifestação de todos sobre o empreendimento Oka Fish, licenciado pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e financiado desde seu início pelo Banco da Amazônia (Basa).

O empresário revelou ainda que, a partir deste mês, com a instalação de um novo medidor de energia destinado especialmente às atividades do piscicultor, conseguirá reduzir o custo da energia consumida pela metade, permitindo-lhe investir na expansão de nova área de produção com uso de tanques escavados para criação de tambaquis.

Mão de obra

No desempenho de atividades temporárias, como despesca ou distribuição de alevinos, o piscicultor utiliza mão de obra disponível nas localidades próximas, como as comunidades de Muiracupuzinho, Jacarezinho e até na cidade de Itacoatiara, que se soma aos cinco funcionários permanentes de sua empresa.

