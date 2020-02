Ano de Olimpíadas, produção de TVs no PIM deve crescer 6%, diz Eletros

Manaus - Grandes eventos esportivos costumam mobilizar o público do sofá, que se reúne ao redor da televisão para acompanhar as competições de futebol em época de Copa de Mundo e de outra infinidade de modalidades nas Olimpíadas. Para este ano, o mercado de TVs está de olho nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Japão, que acontecem entre julho e agosto. Estimulada pelo evento, a indústria estima um crescimento de 6% na produção de televisores, segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros).

Tradicionalmente as vendas de Tvs aquecem no comércio em ano de Copa do Mundo e Olimpíadas | Foto: Arquivo Em Tempo

Os dados são especialmente positivos para a Zona Franca de Manaus (ZFM), já que os televisores estão entre os principais produtos do Polo Industrial de Manaus (PIM), em termos de faturamento. Até outubro de 2019, o setor rendeu US$ 3,92 bilhões, com 10,9 milhões de unidades produzidas. Em 2018, ano da Copa do Mundo da Rússia, o Polo Industrial de Manaus (PIM) produziu 11,6 milhões, com rendimento de US$ 4,76 bilhões.

O presidente da Eletros, José Jorge Nascimento Jr, afirma que as Olimpíadas devem motivar os consumidores a substituírem os televisores ou mesmo adquirirem novos aparelhos. “A expectativa é que o setor repita o desempenho de 2018 para 2019, quando houve um crescimento de 6% nesse mercado”, estima.

Efeito Copa do Mundo



O crescimento da produção e consumo de televisores costuma ser mais intenso em ano de Copa do Mundo, quando os brasileiros aproveitam para substituir seus aparelhos, em busca de telas maiores e com recursos mais inteligentes. As Olimpíadas têm o mesmo impacto em escala menor, mas ainda estimulam o consumidor a sair às compras.

Jorge Jr., presidente da Eletros, diz que indústria espera repetir o desempenho de 2018 e 2019 | Foto: Arquivo Em Tempo

Por isso o resultado da produção de TV’s em 2019 foi tão comemorado: o setor produziu 12,7 milhões de unidades de televisores no ano passado, contra 12,07 milhões de 2018. O crescimento de 6% foi atípico, considerando que o ano seguinte ao torneio de futebol tende a apresentar baixa ou estabilização nesse mercado. Com as Olimpíadas, a expectativa é que a performance se repita.

Oportunidade



Para o gerente geral de produtos televisores da LG Electronics do Brasil, Igor Krauniski, grandes eventos esportivos representam uma oportunidade para o desenvolvimento e maturação de novas tecnologias de televisores no mercado brasileiro.

“Essa relação do desenvolvimento das tecnologias não está baseada somente nos fabricantes de televisores, mas também nas empresas geradoras de conteúdo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a substituição da tecnologia CRT pelas telas finais, pela introdução e consolidação da resolução 4K e, agora, com o 8K. Essa troca de tecnologias é muito impulsionada também pelos eventos esportivos”, explica Krauniski.



A LG, que possui unidade fabril em Manaus, oferece um amplo portfólio de TVs 4K com telas grandes, com opções de até 86 polegadas, inclusive com tecnologias premium. A gigante pretende introduzir no mercado os primeiros modelos 8K.



“Os consumidores estão cada vez mais antenados às inovações disponíveis no mercado. Cada vez mais as pessoas buscam por televisores que possam oferecer uma experiência de cinema em casa, com telas maiores e alta qualidade de imagem e som nos aparelhos”, avalia o gerente.



Tendências



O presidente da Eletros confirma a preferência do consumidor brasileiro por televisões com recursos cada vez mais inteligentes. Segundo ele, 98% dos televisores fabricados no Brasil são Smart TV’s. Desses, 30% têm capacidade de recepção de imagens 4k.

“Isso revela que o consumidor busca aproveitar ao máximo os serviços ofertados pelas emissoras de TV e também por todo o sistema streaming de entretenimento, principalmente em canais como Youtube e Netflix”, diz Jorge Jr. “As novidades envolvem a melhoria da qualidade de imagem e uso de serviços de streaming”, finaliza.