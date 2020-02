Mulheres empreendedoras realizarão feira no dia 19 de fevereiro

Manaus - Mulheres empreendedoras de Manaus ajustaram, na sexta-feira (14), os últimos detalhes da primeira Feira da Mulher Empreendedora, que será realizada no dia 19 de fevereiro, a partir das 17h, na Ponta Negra, Zona Oeste. Participaram da reunião ocorrida na sede da Câmara Municipal de Manaus (CMM), artesãs, representantes da Prefeitura de Manaus, assim como a vereadora Mirtes Salles e a deputada Joana Darc, ambas do (PL).



Mirtes Salles, idealizadora do evento, disse que a feira faz parte do projeto “Mulher Empreendedora”, criado inicialmente para amparar as mulheres vítimas de violência doméstica, que vivem em situação de vulnerabilidade social como, por exemplo, as mães de pessoas com deficiência, mulheres portadoras de HIV ou que estão em tratamento de câncer, e que às vezes estão em casa sem ter como trabalhar no mercado formal.

O “Mulher Empreendedora” oferece cursos de empreendedorismo e práticos em diversas comunidades da capital amazonense, facilitando o acesso de diversas mulheres nas aulas. Dentre os cursos oferecidos estão: design de sobrancelhas e manicure. Todos os cursos são gratuitos em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Espaço pet friendly



A feira contará com o espaço pet friendly, onde haverá conscientização dos benefícios da adoção de pets, orientação veterinária, adoção de animais, cadastro para castração de gatos, distribuição gratuita de vermífugos e a comercialização de itens de Ongs de proteção animal como canecas, chaveiros, bótons e camisas para ajudar na manutenção e tratamento de animais resgatados.





