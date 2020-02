Projeto tem avaliação positiva de comitê de agronegócio no Amazonas

O projeto possui diversas etapas, que estão sendo desenvolvidas | Foto: Divulgação

O projeto arquitetônico de concepção do Distrito Bioagroindustrial de Rio Preto da Eva, que está sendo implantado pelo Governo do Estado do Amazonas, foi destaque na pauta da 1ª Reunião de 2020 do Comitê de Apoio ao Desenvolvimento do Agronegócio no Amazonas (Cadaam), coordenada pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), realizada na tarde desta segunda-feira (17), na sede da Federação, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Apresentado pelo diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama), Aluizio Barbosa, o projeto, além de elogiado, recebeu total apoio do Cadaam para que seja concebido como mais uma alternativa de desenvolvimento econômico tanto para Rio Preto da Eva, quanto para os municípios da Região Metropolitana de Manaus (RMM).

Aluizio Barbosa explicou que o projeto possui diversas etapas, que estão sendo desenvolvidas. “É um projeto audacioso, incentivado pelo governador Wilson Lima, com investimentos previstos de R$ 140 milhões e que conta com o engajamento de diversos órgãos dos governos estadual e federal, além da prefeitura de Rio Preto da Eva e iniciativa privada, para que efetivamente seja implantado”, destacou, informando que, entre as etapas, o projeto executivo já está sendo elaborado, bem como o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (Rima).

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea), Muni Lourenço, enfatizou a importância do projeto para a região. “O Projeto do Distrito Bioagroindustrial, liderado pelo Governo do Estado e Suframa, é extremamente relevante e bem-vindo para o nosso setor produtivo agropecuário. Esse projeto representa interiorização e diversificação da economia amazonense”, disse.

Seguindo a pauta da reunião, o professor Carlos Henrique da Conceição, da Secretaria de Produção (Sepror), apresentou o Programa de Redução do Desperdício de Alimentos das Feiras de Manaus.

Linhas de crédito para o interior



Finalizando a reunião, o gerente de Cadastro, Análise e Contratação da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Otniel Tavares, apresentou as linhas de crédito do Estado para investidores do setor primário. ”A operacionalização da aplicação de créditos no interior do Estado é um grande desafio para a Afeam, que envolve a logística, a infraestrutura e legislação ambiental”, enfatizou.

O calendário das Ações Itinerantes da Afeam no interior pode ser consultado no site www. afeam.am.gov.br

A reunião teve a participação de representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedecti), Sistema Sepror, Afeam, Suframa, Fieam, Faea, associações, empresários e pesquisadores ligados ao terceiro setor com foco no agronegócio.

*Com informações da assessoria