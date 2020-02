Passou no Fies ou P-Fies? Saiba os próximos passos

Ambas as modalidades possuem diferentes etapas para aprovação final do financiamento, então fique atento. | Foto: Divulgação

As listas dos estudantes pré-selecionados para participarem do Fies e do P-Fies, programas de financiamento estudantil realizados pelo Ministério da Educação (MEC), serão divulgadas na próxima quarta-feira (26). Porém, ainda há alguns passos entre a chamada na lista e a aprovação final do financiamento.

Ambas as modalidades possuem diferentes etapas para aprovação final do financiamento, então fique atento.



Fies (modalidade financiada pelo governo federal)

Passo 1: Os candidatos pré-selecionados precisam complementar as informações da inscrição no Fies Seleção, hospedado no site oficial do programa, entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março, fornecendo mais dados para a contratação do financiamento.

Passo 2: A seguir, os candidatos deverão comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), existente em todas as instituições de ensino superior parceiras do programa, para validar suas informações pessoais em até cinco dias úteis - contados a partir do dia seguinte à complementação da inscrição (passo 1).

Passo 3: Após a validação das informações pessoais e requisitos para o programa, o estudante deve comparecer a Caixa Econômica Federal, em até dez dias com a documentação exigida e especificada previamente no portal.

Para quem não for aprovado na primeira lista do programa, haverá uma lista de espera para as vagas que não forem preenchidas. A lista é gerada automaticamente e os estudantes contemplados deverão acompanhar o resultado entre os dias 28 e 31 de março.

P-Fies (modalidade financiada pela iniciativa privada e bancos públicos)

Passo 1: Os estudantes devem comparecer diretamente à CPSA da Instituição de Ensino escolhida para validar as informações pessoais em até 5 dias úteis.

Passo 2: Comparecer a um agente financeiro em até dez dias, com a documentação exigida e especificada, que varia para cada banco. No caso do Pravaler, fintech de soluções financeiras do mercado de educação, o processo é todo online através do portal do aluno no site do Pravaler e o aluno não precisa se direcionar a nenhum local presencial. Já nos outros bancos participantes o processo é feito presencial nas agências.

Nesta modalidade do programa, não há lista de espera. Esta será a quinta edição do P-Fies, mas o MEC já anunciou mudanças para o próximo semestre, acabando com a exigência de Enem, tirando limitação de renda máxima e prolongando as inscrições para o ano todo, com o objetivo de incluir mais estudantes no programa.

*Com informações da assessoria