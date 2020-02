Codam avalia projetos no valor de R$ 782 milhões nesta quarta (19)

Manaus - O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) reúne-se, nesta quarta-feira (19), pela primeira vez neste ano, para deliberar sobre uma pauta que relaciona 37 projetos industriais estimados em R$ 782 milhões, com geração de 1.005 mil vagas no mercado de trabalho, no período de até três anos.



A 284ª Reunião do Conselho acontecerá às 10h, no auditório da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), na avenida Joaquim Nabuco, número 1.919, Centro, Zona Sul de Manaus.

A pauta da 284ª Reunião do Codam está disponível, na íntegra, em no site da Sedecti. Do total de 37 projetos submetidos à análise técnica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência Tecnologia e Inovação (Sedecti), 28 são de bens finais e 9 para a produção de componentes.

Os destaques são os projetos da Tec Toy para a fabricação de telefone celular combinado ou não com outras tecnologias, com investimentos de R$ 107 milhões e mão de obra de 151 pessoas.

A Magnum da Amazônia pretende aplicar R$ 57 milhões para produzir relógios Smartwatch, e a Boardtec do Brasil espera autorização para fabricar componentes com recursos de R$ 31 milhões.

Balanço

O último encontro do Codam aconteceu em dezembro de 2019, totalizando seis reuniões, nas quais foram aprovados 197 projetos industriais que somaram recursos na faixa de R$ 5.705 bilhões. A previsão é de abertura de 7.522 vagas no mercado de trabalho a partir da implantação dos projetos, um período estimado em até três anos.

Uma tendência detectada no Codam, no ano passado, foram os projetos para novos segmentos promissores da indústria, como a produção de equipamentos e sistemas para energia fotovoltaica, e o de veículos elétricos (e-mobility), bicicletas, patinete e motonetas.

Outros destaques foram os projetos voltados às cidades do interior, como Manacapuru, Tefé e Iranduba, para a produção de açúcar mascavo, ração, sorvete de açaí e beneficiamento de castanha, que somaram cerca de R$ 11 milhões.

