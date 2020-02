Setor eletroeletrônico do PIM ameaçado pelo coronavírus da China

Manaus - Com o risco de desabastecimento de bens intermediários e insumos por conta dos efeitos do coronavírus sobre a indústria chinesa, a produção de empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) pode estar ameaçada. Uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) revelou que, caso a paralisação das fábricas chinesas persista, 22% das empresas do setor eletroeletrônico brasileiro podem paralisar suas atividades.

Esse é um dado preocupante para o Amazonas, pois a China é um dos mais importantes fornecedores de componentes para empresas das linhas branca e marrom da indústria amazonense. Um possível desabastecimento traria impactos negativos para o polo eletroeletrônico, responsável por maior parte do faturamento do PIM.

De acordo com o presidente do Centro da Indústria do Amazonas (Cieam), Wilson Périco, já há relatos de redução de atividades de fabricantes de smartphones como Samsung e Motorola. Empresas já estudam a possibilidade de férias coletivas ou licença remunerada pela falta de material.

“Quanto mais tempo as fábricas chinesas demorarem a retomar suas atividades, maior é o risco de desabastecimento para nós”, afirma Périco. “A possibilidade de paralisação das linhas de produção depende de cada empresa e segmento, mas o eletroeletrônico é o mais afetado, assim como o de duas rodas”, explica.

Férias coletivas

O ‘efeito coronavírus’ acelerou a programação de férias coletivas de pelo menos 20 empresas do Amazonas, afirmou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas (Sindmetal-AM), Valdemir Santana.

De acordo com ele, as férias coletivas já estavam programadas para ocorrer logo após o Carnaval, mas como não tem material [para produzir], querem dar mais 10 dias além do previsto para os funcionários. “Não são todas as empresas, mas pelo menos 20 já procuraram os sindicatos para planejar isso”, relata o sindicalista.

Medidas

Também ficou para depois do Carnaval a discussão sobre medidas para contornar os riscos que a produção industrial amazonenses está correndo.

“Vamos procurar soluções que permitam que as empresas recuperem a produção perdida sem ter impacto no custo. Provavelmente os funcionários ficarão em casa, recebendo, mas lá na frente pode ser que eles tenham que trabalhar em horário estendido para recuperar a produção. Vamos negociar isso para não ter nenhum risco a esses empregos”, afirma o presidente do Cieam.

Cauteloso, Wilson Périco diz que ainda é cedo para dizer se o efeito coronavírus impactará o desempenho de produção e faturamento do PIM no primeiro trimestre de 2020. “Pode ser que tenha sim um impacto, mas não deve ser muito sentido. O maior risco é de que os próximos insumos importados cheguem com atraso. Vamos aguardar para fazer um prognóstico mais acurado”, comentou.