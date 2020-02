Quer comprar peixe barato? Ação é realizada no Puraquequara

O programa valoriza os produtores e piscicultores cadastrados | Foto: Divulgação

Manaus - No dia 29 deste mês acontece mais uma edição do programa “Peixe no Prato ”, executado pela Secretaria de Produção Rural (Sepror) e suas vinculadas (Idam, Adaf e ADS). A ação irá acontecer na rua Princesa Diane, estacionamento da Igreja Nossa Senhora da Conceição, Comunidade Bela Vista, bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

Ao todo, será disponibilizada 1 tonelada de pescado, além de produtos regionais, a preços acessíveis. Serão comercializados tambaquis curumim e roelo, produzidos na Região Metropolitana de Manaus, e pirarucu de manejo, assim como itens da agricultura familiar como cheiro-verde, limão, maxixe, pimenta-de-cheiro, frutas. Um delicioso café da manhã também está entre os atrativos para os visitantes.

O programa valoriza os produtores e piscicultores cadastrados, promovendo a aproximação destes junto ao consumidor, para comercialização direta. A Sepror apoia a iniciativa com o transporte, conservação e orientação técnica para a despesca de maneira correta, para que se mantenham as características essenciais do pescado e demais produtos, que poderão ser adquiridos pelo consumidor a preços muito mais baixos que os praticados no comércio local.

Em 2019

De novembro até dezembro de 2019, foram realizadas cinco edições do programa, atendendo aproximadamente 10 mil pessoas de cinco diferentes bairros da cidade, comercializando 12 toneladas de peixes oriundos da pesca e da piscicultura, assim como 7,5 mil sacolas de verduras, contendo cheiro-verde, limão, maxixe, pimenta-de-cheiro, entre outros itens da agricultura familiar.

*Com informações da assessoria