Curso de Wedding Planner com Roberto Cohen em Manaus

Manaus- Prestes a completar o número de três mil festas realizadas, o cerimonialista Roberto Cohen fará um Curso completo para Wedding Planner . O curso será nos dias 23 e 24 de março, de 9h às 17h no Salão Social do Clube da Caixa, localizado na Avenida Efigênio Salles, Parque Dez.



A iniciativa de trazer um curso desse porte para Manaus é da assessora de eventos Ynglety Barros, proprietária da Ynglety Eventos. “Essa é uma prova real que uma boa oportunidade não pode ser desperdiçada. Por isso buscamos parceiros âncoras para incrementar nossa ação”, explica.

A organização do curso tem a parceria com a Celebre Eventos e pretende unir teoria e prática com autenticidade em 15 horas curriculares. Para garantir uma experiência única entre os participantes os parceiros âncoras são empresas e profissionais da área de eventos comprometidas em transformar o que seria num simples intervalo de almoço, nos dois dias de curso, numa autêntica recepção de casamento.

Com direito a decoração romântica da Decore Produções, personalização gráfica de Mindesign Comunicação Visual, fotografias de Luciano Oliveira e produção de vídeo com Ruan Souza Films. Sonoplastia e iluminação DJ Nazareno Lima e cardápio completo assinado pelo Vidas Buffet.

Procedimentos profissionais para eventos sociais e cerimônias desde quando cobrar por cada serviço solicitado, orçamentos, contratações, ferramentas de gestão entre outras tendências do ramo estão na ementa programática que irá emitir certificação aos profissionais e apostilas para estudo.

O Roberto Cohen é cerimonialista há mais de 30 anos, exercendo a magia de transformar “sonhos em realidade”, recebeu o título de nível internacional como cerimonialista. Em seu currículo tem grandes produções de clientes renomados como Juliana Paes, Zeca Pagodinho, Marcelo Serrado, Kelly Key, Carolina Dieckman, Cacá Bueno, Caio Blatt, Fiorella Mattheis, Latino, Isis Valverde, Nicole Bahls e os 15 anos de Lívian Aragão e Giulia Costa, entre outros.

*Com informações da assessoria