Igreja promove workshop de inteligência financeira gratuito em Manaus

Nas palestras previstas na programação, o especialista vai ensinar aos participantes a conquistar a liberdade financeira | Foto: Reprodução

Manaus - Na próxima sexta (21) e sábado (22) a igreja Chama Church realiza o Workshop financeiro com Arão Xavier, especialista em finanças e autor do livro ‘Cadê a vaca gorda’. A entrada é franca e o evento ocorre no sede da igreja, localizada na avenida Bispo Pedro Massa, núcleo 5, Cidade Nova 2. Nas palestras previstas na programação, o especialista vai ensinar aos participantes a conquistar a liberdade financeira.



O evento é focado para quem está vivendo as ‘vacas gordas’, como também quem está passando por momentos de ‘vacas magras’.



O seminário tem como objetivo principal conduzir os participantes a refletir sobre suas escolhas financeiras, e desafiá-los as mudanças que causarão grande impacto em suas vidas e de seus familiares.

Sobre o palestrante

Arão Henrique Xavier, é especialista em finanças, teólogo, dirigente de empresas, empresário da construção civil, fundador do Instituto Prospere, psicanalista e presidente da Comunidade Cristã de Sertãozinho.

Serviço

O quê: workshop de inteligência financeira

Onde: Chama Church - avenida Bispo Pedro Massa, núcleo 5, Cidade Nova 2

Quando: Sexta (21) das 19h30 às 21h e sábado (22) das 17h às 21h

Informações: 98404-5474

*Com informações da Assessoria