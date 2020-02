Mega-sena pode pagar R$190 mi neste sábado (22)

O valor do prêmio pode garantir um rendimento mensal de R$ 491 mil, caso o apostador invista na Poupança. | Foto: Internet

Brasil - A Mega-Sena promete pagar neste sábado (22) prêmio estimado em R$ 190 milhões. Essa é a 15ª vez que a Mega-Sena acumula neste ano - o recorde para a modalidade. O sorteio do concurso 2.236 será realizado no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo e o público pode acompanhar presencialmente, pela TV ou nas redes sociais das Loterias Caixa.

O valor do prêmio pode garantir um rendimento mensal de R$ 491 mil, caso o apostador opte por investir na Poupança. Se optar por aplicar a bolada em bens, o ganhador poderá comprar sete coberturas de luxo de 700 m², com cinco suítes, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Bolão CAIXA

Para ter mais chances de ganhar na Mega-Sena, basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer uma das lotéricas do País. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente. Os bolões da Mega-Sena têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Como apostar

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até sábado (22) às 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do Brasil e também no portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O serviço funciona das 8 às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas encerram-se às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte. O valor da aposta simples é de R$ 4,50.

Para jogar no portal, o apostador deve ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe os palpites, insere no carrinho e paga suas apostas de uma só vez, com cartão de crédito. O valor mínimo da compra é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00 por dia.

