Empório DB Ponta Negra inaugura dia 24 como loja conceito do grupo

O Empório DB Ponta Negra é a 33ª unidade da rede | Foto: Divulgação

Manaus- Um novo conceito de compras, aliado a um grande mix de produtos diferenciados e especiais, com uma inovadora abordagem de atendimento e um espaço com layout exclusivo em Manaus. Estes são algumas das tendências adotadas na loja conceito que o Grupo DB inaugura , na manhã da próxima segunda-feira (24), na Estrada da Ponta Negra, na Zona Oeste da cidade.



Localizado em uma área de grandes condomínios residenciais e com grandes empreendimentos a serem inaugurados, o Empório DB Ponta Negra é a 33ª unidade da rede, a 28ª em Manaus, a terceira com funcionamento 24 horas da cidade e a segunda com a label “Empório”.

Idealizada pelo CEO da empresa, Sidney Pedrosa, o mais novo e moderno espaço de compras da capital, tem 4,3 mil metros quadrados de área (das quais 1,5 mil de vendas), 100 vagas de estacionamento, além de diversos serviços para seus clientes como caixas eletrônicos, adega, esteiras rolantes, sistema de segurança e caixas de autoatendimento (Self-Checkout).

Uma programação especial para a inauguração foi preparada com promoções e diversas atrações, a nova loja também receberá uma série de ações e atividades exclusivas nos próximos meses.

*Com informações da assessoria