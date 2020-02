Circuito VIP de Carnaval movimentou quase R$ 7 mi durante folia

Os três blocos juntos receberam cerca de 170 mil brincantes em três noites. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Os blocos do “Axerito”, “Vieiralves” e “P10” que aconteceram pela primeira vez na área do estacionamento da Unicenter Nilton Lins, no bairro Parque das Laranjeiras (Zona Centro-sul), arrastaram mais de 55 mil pessoas em cada bloco, superando o público do ano passado, que juntos, na edição 2020, receberam aproximadamente 170 mil brincantes.

O Carnaval não é apenas um bom feriado para esquecer os problemas, livre do estresse do trabalho e das atividades do cotidiano. Esta data também é uma das mais impactantes para o Amazonas, responsável por movimentar a economia, influenciando positivamente no cenário financeiro da capital amazonense.



Segundo Kleber Romão, CEO da Smart Bureau Comunicação e entretenimento, estima-se que os três blocos movimentaram uma receita aproximada de R$ 6,8 milhões na economia local.

“O lado econômico foi muito movimentado com as bandas e blocos de Carnaval, aquecendo todos os nichos de comércio e mercado. Em um bloco como o do Axerito, Vieiralves e P10, por exemplo, a cadeia produtiva envolveu motoristas de aplicativos, frentistas, confecção de abadás, fantasias e brindes dos eventos, receptivos, a venda de acessórios, fantasia e vestuário, os comerciantes de comida e bebida, transporte executivo, empresa de áudio, vídeo, estrutura física, segurança, entre outras. Nós calculamos que em dois meses de produção de eventos de Carnaval, são movimentados em torno de R$ 70 milhões, valor que muitas empresas não conseguem arrecadar em um ano de atividade”, observa Kléber Romão.

Com o sucesso de público do Circuito VIP de Carnaval, Kleber confirmou que a edição do ano que vem será melhor e com uma estrutura ainda maior, com capacidade para superar os números deste ano.





