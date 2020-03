Feirão de carros terá mais de 500 unidades disponíveis em Manaus

Manaus (AM) - O sonho do carro próprio sempre pareceu distante quando paramos e lembramos que apenas os mais ricos tinham esse bem. Ocorre que hoje em dia, com as inúmeras facilidades de aquisição, a compra do veículo próprio agora é mais que realidade.

Pensando nisso, entre os próximos dias 5 e 8 deste mês, o Sesi Clube do Trabalhador, na Zona Leste, recebe o Mega Feirão LevaCar, que terá mais de 500 unidades disponíveis para negociação. A entrada é gratuita e ocorrerá de 9h às 20h (quinta à sábado) e das 9h às 17h (domingo).

Para se ter uma ideia, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em fevereiro deste ano, a venda de automóveis e veículos comerciais leves novos como picapes e furgões, cresceu 1,48% sobre fevereiro do ano passado e 4,63% sobre janeiro deste ano, com o emplacamento de 192.639 unidades.

De acordo com o organizador do Feirão, Erick Belém, inúmeras facilidades serão encontradas no local, que vão desde a aprovação na hora, a transferência do veículo gratuita.

“Além disso, teremos oportunidades de entrada facilitada, troca com troco, parcelamento em até 60 vezes, e taxa de 0,78% para carros a partir de 2016. Tudo sob consulta de condições do Banco PAN que é o nosso parceiro”, adiantou.

Ao todo, serão mais de 500 carros entre novos e seminovos, distribuídos por vinte lojas.

“O Feirão é sinônimo de facilidade. Comprar um carro hoje em dia é muito mais acessível a todas as classes e o evento ajuda muito quem deseja realizar esse sonho e sair do aperto dos ônibus, se locomovendo em um veículo próprio e tendo mais conforto, o que só um veículo próprio pode oferecer”, completa.

Serviço

O que? Feirão LevaCar

Quando? De 5 a 8 de março

Onde? SESI Clube do Trabalhador - Avenida Cosme Ferreira, 3295, Zona Leste de Manaus

Informações: (92) 99112-8510

*Com informações da assessoria