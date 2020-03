Domínio da língua japonesa pode ser diferencial para trabalhar na ZFM

Manaus - Os japoneses possuem forte presença no Brasil desde a imigração no início do século 20. Em 2018, a população oriental somava cerca de dois milhões de habitantes, a maior do mundo fora do Japão. No Amazonas, a influência da cultura japonesa se dá principalmente pelo fator econômico, uma vez que há grande presença de empresas da terra do sol nascente na Zona Franca de Manaus.

O idioma japonês tem se tornado um dos mais procurados, juntamente com o inglês e o espanhol. Segundo pesquisa realizada por uma escola japonesa, a procura pela língua estrangeira aumentou 10% em todo o Brasil. No Amazonas, dominar o idioma é um diferencial devido ao grande número de empresas multinacionais japonesas instaladas no Polo Industrial.



A Escola Estadual de Tempo Integral Professor Djalma da Cunha Batista, localizada no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, é a primeira instituição pública de ensino fundamental a oferecer ensino bilíngue de japonês e português. Com isso, os alunos têm chance de garantir seu lugar no concorrido mercado industrial.

Confira a reportagem | Autor: Samara Maciel/ TV Em Tempo





*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa