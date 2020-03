ESATA inicia programão de 2020 com o secretário da Fazenda em Manaus

Manaus- A Escola de Administração Tributária (ESATA) inicia a programação de atividades para 2020 no dia 05 de março, às 10h, com a “Aula Magna” a ser proferida pelo secretário de Fazenda do Amazonas, Alex Del Giglio.



De acordo com a diretoria da ESATA, que tem à frente o auditor fiscal Ricardo Castro, o tema abordado pelo secretário de fazenda será “A Conjuntura Econômica Atual do Estado”, cujo o cenário atual apresenta um quadro de instabilidade face a crise mundial provocada pelo “Novo Corona Vírus” e uma possível reforma tributária.

É papel da ESATA propor a discussão de temas de natureza tributária e que implicam na vida da sociedade amazonense em razão de vivermos em uma região cuja a economia depende de benefícios fiscais.

A Aula Magna, bem como a programação de eventos a serem realizados, têm como público alvo autoridades e servidores públicos, o empresariado, a comunidade universitária e demais segmentos da sociedade organizada.

O evento acontece no auditório Ângela Souza, 3° andar do edifício Hamilton Pereira da Silva, localizado na rua Franco de Sá, bairro São Francisco.

