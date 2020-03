Mais de 10 mil amazonenses já declararam Imposto de Renda

| Foto: Em Tempo

Manaus- O prazo de acerto com a Receita Federal começou nessa segunda-feira (2) e vai até o final de abril. O tributo cobrado anualmente é direcionado a todos os cidadãos e empresas, se dividindo em: Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). No Amazonas, mais de 12 mil amazonenses já declararam o imposto de renda de pessoa física 2020.

Deve fazer a declaração de ajuste todas as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis cujo valor foi igual ou superior a R$ 28.559,70 em 2019. Já para as empresas, é cobrado 15% sobre o lucro apurado, com adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder R$ 20.000,00 por mês.

