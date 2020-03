Aulas gratuitas para vestibular e concurso começam neste sábado (7)

As aulas são promovidas pela Chama Church e faz parte do projeto Mercy House | Foto: Divulgação/ Chama Church

Manaus - Para ajudar os candidatos a se prepararem para concursos e vestibulares , ‘aulões’ serão oferecidos gratuitamente a partir deste sábado (7) na Chama Church, igreja localizada na avenida Bispo Pedro Massa, núcleo 5, Cidade Nova 2, Zona Norte da capital. Os aulões vão ocorrer todos os sábados das 09h às 12h.



Nas aulas serão abordados os principais assuntos que são cobrados em vestibulares do Enem e UEA nas áreas de Física, Biologia, Química, Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia e Redação. E assuntos mais pedidos em concursos públicos como direito constitucional, direito administrativo, informática, raciocínio lógico e outros.

As aulas são promovidas pela Chama Church e faz parte do projeto Mercy House (em português significa Casa de Misericórdia). A novidade de 2020 é o preparatório para concursos públicos. A iniciativa criada em 2018 é realizada por professores voluntários da igreja e começou com aulas direcionadas para o Enem. Este ano o projeto segue até novembro.

Alunos aprovados

Mais de 10 alunos já foram aprovados por meio do Aulão do Enem da Chama Church. Uma delas é Vitória Sabrina Ferreira, que foi aprovada em 2018 para o curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa na Universidade Estadual do Amazonas (UEA) após sete meses de dedicação nos ‘Aulões’ da Chama Church. “Fiquei muito feliz por ser uma das 14 pessoas aprovadas entre 218 concorrentes, fui a primeira mulher da família a ingressar numa faculdade pública”.

Saiba Mais

A igreja Chama Church iniciou também na última segunda (2) o ‘Curso gratuito de português para imigrantes e refugiados’. As aulas ocorrem das 18h às 19h30, todas as segundas. Até a próxima segunda (9) quem tiver interesse, pode se inscrever para participar das aulas, basta comparecer na sede da igreja.







Serviço



O quê: Preparatório gratuito para vestibular e concurso público

Onde: Chama Church - avenida Bispo Pedro Massa, núcleo 5, Cidade Nova 2, Zona Norte da capital

Quando: A partir do dia 07 de março

Horário: 09h às 12h

Informações: (92) 8404-5474, Instagram @chamachurch ou no chamachurch.com.br

*Com informações da Assessoria