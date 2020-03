Aleam deve votar com urgência redução de taxas de cartórios de Manaus

Manaus - Diante da arrecadação milionária obtida pelos cartórios de Manaus, nos últimos anos, a partir de prestação de serviços e taxas, consideradas pela Justiça do Amazonas e pelo Parlamento estadual, como as mais caras do Brasil, o deputado Serafim Corrêa, solicitou, nesta quinta-feira (5), regime de urgência na tramitação de projeto de lei que trata da redução em 30% das taxas cartoriais, relativas as transferências, aquisições e regularizações de imóveis no Amazonas.



Pelas informações conferidas pelo EM TEMPO, no Sistema Justiça Aberta, do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a arrecadação dos principais cartórios que tratam de transferências, aquisições e regularizações de imóveis no Amazonas, chegou a R$ 49,2 milhões, no exercício de 2017. Com R$ 12,6 milhões, em seis meses, o 1° Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Letras foi o que mais arrecadou.

Os principais cartórios de serviços registros de imóveis, de Manaus, arrecadaram juntos mais R$ 49 milhões, em 2017 | Foto: Divulgação

De acordo com o CNJ, o Cartório do 3° Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras obteve uma arrecadação de R$ 6,2 milhões. Já o 2° Ofício de Registro de Imóveis somou uma receita de R$ 5,5 milhões; enquanto o 4° Ofício do Registro de Imóveis arrecadou R$ 3,9 milhões; e o 5° Ofício de Protesto de Letras da Comarca da Capital conseguiu R$ 1.975.302,60. Com R$ 1.953.834,00, o Sexto Ofício de Protesto de Letras da Comarca de Manaus foi o que menos arrecadou.

O pedido de Serafim Correa para que seja dada celeridade na apreciação da proposta foi feito à mesa diretora da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). A matéria foi aprovada pelo pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), na última segunda-feira (3).

O deputado observou a proposta do Poder Judiciário que reduz os emolumentos, ou seja, as chamadas “taxas cartoriais”, em 30%, poderia poderia ser de até 50%. Segundo ele, as taxas cobradas no Amazonas são as maiores do Brasil ainda com a redução dos 30%.

" Entendo que havia espaço, mas 30% é melhor do que zero. Nesse sentido, eu apelo à Mesa para que a matéria chegando, tramite da forma mais rápida possível " Serafim Corrêa, deputado estadual, sobre a possibilidade de a redução ser ainda maior

Para o Serafim, com a redução dos emolumentos, ganha a sociedade como um todo. “Ganham aqueles que estão comprando imóveis, aqueles que estão vendendo imóveis. Ganham as pessoas que, no dia-a-dia, exercem as suas atividades comerciais, enfim, todos ganham, principalmente o cidadão mais pobre que vai ter acesso a serviços que são delegados pelo estado por um preço menor”, avaliou o deputado.



Cálculo do bem imóvel

A proposta apresentada pelo presidente do Tjam, desembargador Yedo Simões, diz no anteprojeto de lei, que o valor da base de cálculo do bem imóvel será determinado pelos parâmetros a seguir (prevalecendo o que for maior): valor tributário do imóvel, estabelecido no último lançamento efetuado pela Prefeitura Municipal, para efeito de cobrança de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana; base de cálculo utilizada para o recolhimento de imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis ou para o recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e doação e, ainda, pelo preço ou valor econômico da transação ou do negócio jurídico declarado pelas partes.

O projeto sugere ainda que, o imóvel em questão que fizer parte de programas sociais, será reduzido em 20% do valor devido ao notário, desde que, cumulativamente: a área do terreno não exceda a 250 metros quadrados (m²); a unidade residencial não tenha área útil superior a 70 m² e o valor da alienação não seja superior a R$ 79.590,00.





*Com informações da assessoria