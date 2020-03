Ministro anuncia Força-tarefa no Amazonas

A ação deve afetar pelo menos sete cidades do interior do Estado | Foto: TV Em Tempo

Manaus (AM) - O ministro da infraestrutura Tarcísio Freitas, anunciou uma força-tarefa que vai atingir aeroportos do interior do Amazonas. A ação deve afetar pelo menos sete cidades do interior do Estado.

Os municípios confirmados pelo ministro da infraestrutura Tarcísio Freitas são: Itacoatiara, Eirunepé, Lábrea, Maués, Fonte Boa, São Gabriel da Cachoeira e Coari.

Em um vídeo divulgado na internet, o ministro faz o anuncio ao lado do senador do Amazonas, Eduardo Braga.

No mês passado, a Agência Nacional de Aviação Civil anunciou algumas intervenções em aeroportos pelo Estado, como Coari. As obras devem começar em abril. A intenção é melhorar a malha viária em todo o Amazonas nos próximos anos.

O plano da Anac inclui mais quatro aeroportos, além dos divulgados pelo Ministério da Infraestrutura. As obras vão desde ações simples como a retirada de vegetação dos arredores das pistas até a reestruturação completa dos prédios. O calendário de obras ainda não foi anunciado, a estratégia do Governo Federal deve dinamizar a concorrência do setor no interior amazonense e, dessa maneira, reduzir os custos de quem precisa se deslocar pelo estado.

