Governo do AM libera mais 15 toneladas de ração para piscicultor

Manacapuru (AM) - Ao fazer a entrega de mais de 15 toneladas de ração para piscicultores de Manacapuru (a 98 quilômetros de Manaus), na última sexta feira (06), através do programa Pró-Piscicultura, o titular da Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror), Petrucio Magalhães Júnior, anunciou a liberação de recursos para aquisição de outras 15 toneladas pelo Governo do Estado, em atendimento à emenda parlamentar apresentada pelo deputado estadual Francisco Gomes, que no exercício de 2019 destinou R$ 500 mil para a piscicultura.

O evento aconteceu no auditório do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) no município. Na ocasião, Petrucio destacou que o setor primário é prioridade para o Governo do Estado. “O governador Wilson Lima está provando que trabalhando séria a gente muda o Amazonas. Mostra uma ação efetiva, somando forças para dar ao piscicultor a condição necessária para crescer. Isto é resultado de uma união entre todos nós, Sistema Sepror, outros órgãos ligados ao setor, sistema cooperativo e, como nesta ocasião, também unidos com o poder legislativo”, enfatizou o secretário.

O deputado estadual Francisco Gomes disse que neste ano também vai propor emendas para destinar à piscicultura novamente. “O trabalho sério e comprometido que o Governo vem realizando via sistema Sepror é merecedor de todo o reconhecimento e apoio incondicional pelo desenvolvimento do Amazonas”, ressaltou.

| Foto: Divulgação Sepror

O secretário executivo de Pesca e Aquicultura da Sepror, Leocy Cutrim, destacou a importância da iniciativa para fomentar o setor da pisiscicultura. "Trata-se do mais importante programa no setor primário, que faz a entrega do alevino, profissionaliza os agricultores, regulariza ambientalmente e, brevemente, através de programa específico, estará apoiando na revitalização de viveiros, pois existem dentro do estado inúmeros piscicultores que precisam deste apoio, e o Governo vai estar presente em uma nova ação de apoio direto a nossos produtores de pescado”, enfatizou Cutrim.

Representantes de várias entidades ligadas à piscicultura estiveram presentes à reunião onde foram entregues diplomas aos 68 alunos do Curso de Capacitação, Boas Práticas, Manejo e Gestão da Piscicultura, ministrado por técnicos da Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa/Sepror).

Um total de 15,5 toneladas de ração foram entregues a 14 piscicultores, e outros 12 credenciados pela Sepa receberam um total de 100 mil alevinos.

Joilton Alves da Silva, um dos piscicultores beneficiados com ração e alevinos, se mostrou agradecido.

“Essa é uma ação que há muito tempo era esperada pelos produtores e que não existia de maneira efetiva e abrangente por parte do Governo, onde não se vê diferença entre o pequeno e o grande, mas onde todos são realmente alvo de atenção igualitária, e isso deixa todos satisfeitos, acreditando na seriedade do trabalho do Governo”, concluiu Joilton.





