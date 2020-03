Bolsonaro reafirma compromisso com a região Amazônica

O titular da Suframa, Alfredo Menezes (ao microfone), participou da agenda presidencial em Roraima | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Em breve passagem pela capital de Roraima, Boa Vista, neste fim de semana, antes de ir aos Estados Unidos, onde cumpre agenda oficial, o presidente da República, Jair Bolsonaro, reforçou o compromisso do Governo Federal com a região amazônica e ratificou a importância das ações da União promovidas, também, por meio da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

"Além dos ministros, uma das poucas indicações que fiz foi para a Suframa", relembrou Bolsonaro ao comentar sobre a relevância da Autarquia como braço do Governo Federal na região.

O titular da Suframa, Alfredo Menezes, participou dessa agenda presidencial e destacou ações que visam ao desenvolvimento consistente e estruturante da região. Dentre outras realizações feitas desde 2019, o superintendente pontuou alguns pontos como a estruturação do pólo industrial de Boa Vista.

"Contribuímos de maneira significativa, em parceria com o Governo de Roraima, na estruturação do polo industrial de Boa Vista. A Suframa tem a incumbência de fomentar o desenvolvimento regional dos Estados de sua área de atuação e, no ano passado, aprovamos projetos que trarão à nossa região mais de R$ 1 bilhão em investimentos e geração de emprego de mais de 9.500 postos de trabalho diretos nos próximos três anos".

Na ocasião, o superintendente ainda reiterou que a próxima reunião do Conselho de Administração da Suframa (CAS) será realizada em Roraima, no dia 7 de maio, seguindo as diretrizes do Governo Federal que têm por objetivo criar oportunidades e promover um ambiente propício para a geração de empregos em toda área de abrangência do modelo Zona Franca de Manaus.





Com informações da assessoria