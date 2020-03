Quando devo ou não fazer compras com cartão de crédito?

Manter a organização financeira ainda é uma tarefa difícil para muita gente, e em época de incertezas na economia mundial, parece que a insegurança prejudica ainda mais esse processo.

Com juros de 300% ao ano, as taxas dos cartões de crédito no Brasil são umas das mais altas no mundo, e o desconhecimento do real impacto dessas cobranças faz com que o brasileiro fique endividado mesmo tendo controlando o orçamento mês a mês.

Incentivados por programas de acúmulo de pontos, além de vantagens nem sempre vantajosas, os consumidores acabam utilizando seus cartões além da conta, e acabam exagerando em gastos insustentáveis.

Facilidade digital

Com o recente surgimento e crescimento exponencial dos bancos digitais, os clientes em potencial são principalmente as gerações mais jovens: 2 em cada 10 donos de cartão de crédito no Brasil hoje são de bancos digitais (Fonte: CNDL/SPC Brasil).

Essas plataformas atraíram clientes pela isenção de taxas básicas de manutenção de conta - como depósitos, movimentação, transferências, etc. Porém, acabam lucrando exatamente onde a atenção dos clientes fica distraída: cartões e compras.

No ambiente digital, de fato, é muito mais cômodo movimentar quantias e realizar transações na palma da mão, porém o controle do que realmente é gasto fica comprometido, facilitando a criação de dívidas que se acumulam entre pequenos valores.

Pequenas ações, grandes resultados

E não, não estamos falando das ações de investimento. Algumas medidas simples no dia a dia podem aumentar seu controle sobre seus ganhos e gastos, te dando uma real dimensão de como seu dinheiro circula, tornando mais inteligente o uso das ferramentas que você tem em mão.

A ideia não é ser proibicionista, mas estimular o entendimento que é possível continuar consumindo de maneiras mais inteligentes, evitando dores de cabeça futuras.

Valor de compra

Em compras do dia a dia, como supermercado e itens unitários, se o valor for menor que R$50 reais, prefira pagar em dinheiro vivo ou no débito. Claro, essa dica varia de acordo com seu poder de compra, mas é um valor base que diminui o risco de você ficar com valores muito baixos na conta.

Pague sempre o valor integral da fatura

Uma dica que parece óbvia, mas acaba sendo ignorada por boa parte dos compradores e gerando a famosa bola de neve mais tarde. Ter em mente que a fatura deverá ser paga no valor total já te faz repensar qualquer compra a ser feita no cartão de crédito.

Tenha no máximo 2 cartões

É muito comum que ao entrarmos em uma loja, nos ofereçam um cartão vinculado à ela, vendidos com descontos exclusivos e demais benefícios. Bem, imagine você tendo um gasto mínimo de R$100 em cada loja que você entra semanalmente. Agora some esse valor no fim do mês, o resultado é assustador.

Um número reduzido de cartões te permite um maior controle de gastos, e o melhor, tudo num único relatório mensal.

De olho no limite

O limite que faz brilhar nossos olhos não necessariamente condiz com a sua renda mensal. Estabeleça um percentual fixo a ser gasto por mês no crédito, e procure exceder esse valor apenas em casos de emergência.

Nem sempre é ruim

Embora as dicas assustem um pouco, o cartão de crédito não precisa ser o vilão das suas finanças. Em muitos casos - se usado, claro, de forma consciente- ele pode ser um bom aliado nos gastos fixos e até mesmo te fazendo economizar.

Fazer um bom planejamento financeiro de acordo com sua renda, gastos fixos e realizando vontades de forma controlada, pode te beneficiar com um melhor uso do seu dinheiro e menos preocupações com o saldo na conta no fim do mês.

*Com informações da assessoria