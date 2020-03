Prefeituras estão com dívida de R$ 209,8 milhões com Amazonas Energia

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) alertou nesta segunda-feira (9), para o risco que 32 prefeituras de municípios do Amazonas correm de sofrer apagão por conta de dívidas de energia elétrica. Em alguns casos, as dívidas já atingem seis anos de atraso.

Procurada pela assessoria do parlamentar, a Amazonas Energia informou que a dívida acumulada dessas prefeituras é de R$ 209,8 milhões.

“32 municípios devem contas de energia elétrica há mais de seis anos e a Amazonas Energia dará início a uma operação de corte da energia elétrica dessas prefeituras. Isso é tudo muito lamentável. Quando a Amazonas Energia era estatal havia uma clara manipulação política de acordos espúrios que faziam com que a companhia, por ser estatal, não desce o tratamento que uma empresa tem que dar ao consumidor. E nada justifica ficar seis anos sem pagar as contas de energia elétrica”, disse Serafim.

O parlamentar destaca que 2020, por ser ano de eleições municipais, os candidatos a prefeito devem adotar a cautela de examinar a situação de seus municípios.

“Isso precisa ser tema de campanha. Não vamos chegar a lugar algum na mais completa desorganização municipal. O município é a base de tudo, mas um município que sequer paga em dias a sua conta de energia elétrica não está levando nada a sério. Os novos prefeitos, quando assumirem, têm que adotar como prioridade o primeiro ano de gestão para colocar as contas em ordem”, declarou o líder do PSB na ALE-AM.

A Amazonas Energia informa na nota que “as contas de energia elétrica, dentro do orçamento público, são consideradas como despesas orçamentárias correntes, classificadas como despesas de custeio, que consistem em dotações destinadas à manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive para atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis (Art. 12, Lei 4.320/64)”.

“Imperioso destacar, também, que as dívidas acumuladas aumentam a cada mês, posto que as Prefeituras listadas deixam de saldar todas as suas faturas mensais de energia elétrica”, diz trecho da nota.

Abaixo, veja quais são as Prefeituras que, segundo a Amazonas Energia, possuem contas em atraso:

Prefeitura de Alvarães

Prefeitura de Amaturá

Prefeitura de Anamã

Prefeitura de Anori

Prefeitura de Atalaia do Norte

Prefeitura de Barcelos

Prefeitura de Boa Vista do Ramos

Prefeitura de Boca do Acre

Prefeitura de Borba

Prefeitura de Canutama

Prefeitura de Carauari

Prefeitura de Careiro castanho

Prefeitura de Coarí

Prefeitura de Eirunepé

Prefeitura de Envira

Prefeitura de Fonte boa

Prefeitura de Humaitá

Prefeitura de Ipixuna

Prefeitura de Iranduba

Prefeitura de Jutai

Prefeitura de Lábrea

Prefeitura de Manacapuru

Prefeitura de Nhamundá

Prefeitura de Novo Airão

Prefeitura de Presidente Figueiredo

Prefeitura de Santo Antônio do Içá

Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira

Prefeitura de Tapaua

Prefeitura de Tonantins

Prefeitura de Uarini

Prefeitura de Urucará

Prefeitura de Urucurituba

*Com informações da assessoria