'Limpa Nome' para mais de um milhão de inadimplentes no Amazonas

Manaus- Com descontos de até 98% sobre juros e multas, os mais de um milhão de amazonenses que estão inadimplentes com o comércio, agora podem negociar as suas dívidas com a nova edição do Feirão Serasa Limpa Nome, que chegou à Manaus. O programa permite que o consumidor tenha acesso às dívidas, negocie com o credor e obtenham crédito. O Feirão que está na sua segunda edição, iniciou no dia 27 de fevereiro e vai até o dia 31 de março deste ano.

Atendimento pode ser presencial ou online, por meio do site ou no aplicativo Serasa | Foto: Bruna Oliveira

De acordo com pesquisa feita pela Serasa Experian, mais da metade da população do Amazonas, um total de 55,7 %, não conseguiu quitar as dívidas em novembro de 2019. No país, o total de inadimplentes ficou na média de 63,8% no penúltimo mês do ano passado. No mesmo período de 2018, foram registrados 62,6 % brasileiros em situação de inadimplência.

O gerente do Serasa Consumidor, Thiago Souza, ressaltou que o Feirão neste ano pretende bater o recorde da última edição, que aconteceu em novembro de 2019. Ao todo foram 4 milhões de dívidas renegociadas e R$ 5 bilhões em quitações de dívidas. “Foi um número muito positivo. A gente começa a apoiar o consumidor para a retomada de crédito no mercado” explicou.

A escolha para a realização do feirão no mês de março se dá após a quitação das dívidas de início de ano, conforme explica Thiago. O pagamento de impostos como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) definem as prioridades secundárias dos amazonenses.

Gerente Thiago Souza explica como o consumidor pode se livrar das dívidas | Foto: Bruna Oliveira

A parceria com empresas é o ponto forte do Feirão. Neste ano, o Serasa conta com 40 parcerias de empresas, entre bancos, financeiras, tecnologia, empresas de educação e dívidas com água, energia e outros serviços. Do início do Feirão em fevereiro, até hoje, cerca de 950 mil em dívidas já foram encaminhadas para a quitação e a pretensão deste ano é bater o recorde.

Thiago explica que o consumidor pode consultar suas dívidas e tanto presencial quanto online pelo canal disponível no site do Feirão Limpa Nome - a plataforma de renegociação de dívidas -, ou fazer também pelo aplicativo “Serasa”. Gratuito, ele está disponível para Android e IOS.

Ao acessar o site do Feirão Limpa Nome, o consumidor insere o CPF, faz um rápido cadastro e consulta seus débitos. A pessoa visualiza a proposta da empresa para quitar a dívida e após as duas partes chegarem ao acordo, o site gera um boleto para o pagamento.



Pela internet o Serasa facilita a vida dos inadimplentes, até com geração de boleto | Foto: Bruna Oliveira

Onde ir?



Para quem não possui acesso à internet ou deseja fazer a consulta presencial. A Serasa atende na Rua 24 de maio, Edifício Rio Negro, Centro de Manaus, de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h. O consumidor precisa estar munido do documento com foto.

"A maior dúvida é para saber qual é situação financeira do CPF, para quem está negativado e quais as parcelas que cabem para a negociação. A gente engloba todas as informações possíveis referente ao CPF do consumidor e ele sai daqui sabendo quem é o credor, quais as parcelas que ele pode renegociar com os parceiros do Feirão e também com a impressão do boleto para o pagamento”, explica Thiago.



Dívidas com protesto



Outra dúvida é de quem está com o nome protestado, pois quando isso acontece, o consumidor precisa comparecer ao cartório e solicitar a "Certidão de Protesto". Dependendo do local, existe a cobrança de uma taxa. Thiago explica que o consumidor pode comparecer ao endereço informado e ter acesso às informações da dívida de forma detalhada.

“Nós indicamos que o consumidor venha ao atendimento quando se trata de dívidas de protesto. Nós conseguimos detalhar, informar os credores e ir direto para a negociação. Existem plataformas que informam pela metade, mas nós permitimos que o consumidor tenha descontos”, diz Thiago.



Vilões do consumidor

O gerente do Serasa explica que dívidas com bancos, financeiras e cartões de crédito têm feito com que consumidores percam crédito e caiam na armadilha das dívidas. Em seguida vêm as contas de consumo como água, luz e serviço de telefonia e varejo.

Cartões de crédito e contas de água e luz estão entre os principais vilões do consumidor | Foto: Bruna Oliveira

A dona de casa Eliane Silva estava com três dívidas desde o ano de 2015. Ela conseguiu quitar a dívida de telefonia, após consultar as condições no Feirão. "Consegui pagar a que mais me preocupava. Entrei no site e vi que tinha ofertas para pagar o que eu devia. Estou aos poucos limpando o meu nome. Isso vai melhorar muito a minha vida", disse alegre.

Educação financeira

Embora a iniciativa faça com que muitos manauenses tenham crédito no mercado, Thiago afirma que a informação e educação financeira são essenciais para sanar tais problemas.

“Nós apoiamos para que o consumidor consiga negociar a sua dívida, com aquilo que cabe no bolso do consumidor. Com isso, a retomada de crédito vem de maneira educativa. Não adianta renegociar todas as dívidas e na sequência já tomar crédito de maneira desenfreada. Além de propormos soluções de maneira que ele consiga renegociar a dívida e consiga ter a informação financeira, conseguimos o empoderamento do consumidor”, afirma Thiago.