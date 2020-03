Mais de 40 mil contribuintes já declararam na primeira semana, no AM

Manaus - Até as 9 horas desta segunda-feira (9), a Receita Federal recebeu 49.706 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), ano-base 2019, de contribuintes amazonenses. Volume é referente a primeira semana de prazo de entrega do documento, que encerra no dia 30 de abril. Em todo o país, a Receita recebeu no mesmo período mais de 2,7 milhões de declarações.



Em toda a 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 195.774 contribuintes cumpriram a obrigação com o fisco federal.

O sistema de recepção de declarações da Receita Federal funciona 20 horas por dia. Fica indisponível somente na madrugada, entre 1 hora e 5 horas. No site do órgão, há conjunto de informações completas sobre como preencher corretamente o documento, além das regras sobre o que pode ser utilizado como deduções.

Restituição Multiexercício



Nesta segunda-feira (9), a Receita Federal disponibilizou para consulta o lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, referente a março de 2020, contemplando as restituições residuais referentes aos exercícios de 2008 a 2019.

O crédito bancário para 72.546 contribuintes em todo o Brasil será realizado no dia 16 de março, totalizando R$240 milhões. Para o Amazonas, o valor total de R$ 2.127.461,72 será distribuído entre 802 contribuintes. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 3.530 contribuintes terão direito a créditos no valor total de R$ 10.601.247,14.

Do total do lote multiexercício, R$104.186.759,61 referem-se ao quantitativo de contribuintes de que tratam o art. 16 da Lei nº 9.250/95 e o Art. 69-A da Lei nº 9.784/99, sendo 1.848 contribuintes idosos acima de 80 anos, 11.528 contribuintes entre 60 e 79 anos, 1.621 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 5.667 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.





