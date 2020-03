Sob pressão do dólar, pãozinho pode ficar mais caro em Manaus

Manaus – As consequentes altas do dólar não trazem impactos somente para quem planeja viajar para fora do Brasil. A valorização da moeda norte-americana que, desde o começo de 2020, acumula valorização de 15,47% e já chegou a ser negociada a mais de R$ 5 nas casas de câmbio, tem influência direta sobre diversos produtos do dia a dia. Diante do momento de tensão econômica o preço do pãozinho de cada dia pode aumentar em Manaus, segundo o Sindicato da Industria de Panificação e Confeitaria do Estado do Amazonas (Sindipan-AM).

A possibilidade de nova alta sobre o preço do pão é real, em Manaus, segundo o presidente em exercício do Sindipan-AM, Carlos Azevedo, uma vez que a supervalorização do dólar não impacta somente no valor do trigo, mas também nos de outros ingredientes utilizados para fabricação do pão, como o fermento. De acordo com ele, somente o açúcar e o sal não são produtos importados.

Outros ingredientes necessários para a fabricação do pão também sofrem a pressão da alta do dólar | Foto: Maria Eduarda Oliveira

Azevedo explica que os empresários têm tentado segurar os preços, num mercado onde a concorrência é livre, e as empresas reajustam de acordo com seus custos de produção. No entanto, atualmente, ele afirma que o quilo varia entre R$ 6 e R$ 16, dependendo da área. “Se temos uma panificadora em uma área mais periférica da cidade, os valores tendem a ser mais baixos. Contudo, em áreas consideradas nobres, o valor chega até R$ 16”, afirma.

No primeiro mês de 2020, um incremento de 25% nas cotações do trigo, por conta da valorização do dólar, levou a Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo) a projetar uma alta de até 15% no preço da farinha. O presidente explicou que esse repasse fica a critério de cada empresa ou região e que o reajuste no Estado só será feito depois de uma Assembleia com o sindicato. No entanto, se a valorização do dólar continuar, os preços ficarão mais altos.

“O mercado de ações suspendeu suas atividades na última segunda-feira (9) para se organizar e voltar a operar. Não vale a pena jogar esse reajuste hoje e depois perder vendas. Vamos aguardar um pouco para ver como ficará a economia’’, salienta o presidente.

Segundo Azevedo, nesse momento, os empresários estão segurando os preços e trabalhando sem margem de lucro, o que é motivo para muitas queixas. No entanto, ele assegura que os preços estão sendo sustentados até o momento.

Consequências nos negócios

A proprietária da Panificadora Pão Bom, Sandra Andrade, localizada no bairro São Jorge, Zona Oeste, afirmou que há dois anos a alta do dólar traz consequências para seu negócio. “O preço da farinha de trigo já aumentou e o do fermento também, mas estamos tentando manter o preço na hora de vender, pois sabemos que o salário do consumidor não aumentou’’, disse.

Sandra Andrade é proprietária da Panificadora Pão Bom há dois anos e já sentiu os efeitos da alta do dólar | Foto: Maria Eduarda Oliveira

Na panificadora, os pães são vendidos por unidade pelo preço de R$ 0,25 e as vendas seguem estáveis. Contudo, Sandra revelou que a saca de farinha de trigo de 50 quilos que estava custando R$ 125, já aumentou para R$ 136 e ela acredita que a tendência é aumentar. O crescimento demonstra a grande influência da moeda norte-americana.

Segundo a empresária, com os maiores custos na hora da compra dos ingredientes, foi necessário diminuir o tamanho do pão para tentar manter a margem de lucro e não correr o risco de subir demais os preços. “Fazemos o que está ao nosso alcance para continuar as vendas sem fazer o reajuste, mas sabemos que, se o dólar continuar subindo e os preços aumentando, vamos ter que cobrar mais pelo pão’’, observou.

Produtor importador

O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, mas importa metade do trigo produto de países da América do Sul e do Norte. Segundo Abitrigo, o país produz cerca de 5 milhões de toneladas de trigo por ano, frente a um consumo total de quase 12 milhões de toneladas, o que exige importações anuais ao redor de 7 milhões de toneladas.

De acordo com o Sindipan-AM, os argentinos são os principais fornecedores de grão para o Brasil, correspondendo a 80% da compra.