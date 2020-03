'Mulher, você pode!' é tema de palestra no mês da mulher, em Manaus

Manaus - Nos dias 18 e 19 de março, o Conselho Regional de Economia da 13ª Região – Amazonas (Corecon-AM) realiza programação temática relacionada ao mês da mulher, aberta ao público em geral e voltada à responsabilidade social. “Mulher – Agente de Desenvolvimento: Você pode!” é o tema da rodada de palestras e oficinas que acontecerão no período matutino e vespertino, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Setemp), localizada dentro do Shopping do Artesanato, na Av. Djalma Batista, nº 9862 – Bairro Parque 10 de Novembro.

O evento acontecerá dentro do Shopping do Artesanato, na Av. Djalma Batista, nº 9862 – Bairro Parque 10 de Novembro | Foto: Divulgação

“Autoconhecimento e valorização”, “Linhas de crédito para pequenos negócios”, “Consultoria para acesso ao crédito-Análise da documentação Pessoa Jurídica”, “Educação Financeira- Criando ASA PRÓPRIA para o seu dinheiro” são os temas que serão trabalhados durante os dois dias.

A Setemp disponibilizará plantão tira-dúvidas durante todos os dias do evento sobre Carteira de Trabalho e Emprego digital (CTPS digital), Cadastro para emprego e Seguro Desemprego.

O evento é aberto ao público em geral. Para participar, basta doar 1kg de alimento não perecível. Toda a arrecadação será doada ao Lar das Marias, entidade beneficente que acolhe e cuida mulheres em tratamento de saúde em Manaus.

Confira a programação:

18/03/2020

SALA CENTRAL

Palestra : Autoconhecimento e Valorização

Palestrante: Rosana Maria Leite

Horário : 09:00h s 10:45h

Palestra : Linhas de crédito para pequenos negócios



Palestrante: Lena Andrea Lima Muniz

Horário :11:00has 12:45h

Plantão do IR 2020

Consultor: Francisco de Assis Mourão Junior

Horário :13:00h as 14:00h

Consultoria para acesso ao crédito-Análise da documentação Pessoa Jurídica

Consultora: Arlene Gomes de Sousa

Horário : 13:00h as 14:00h

Plantão tira dúvida SETEMP: CTPS digital, Cadastro para emprego e Seguro Desemprego.





19/03/2020 -

SALA CENTRAL

Palestra: Educação Financeira- Criando ASA PRÓPRIA para o seu dinheiro

Palestrante: Soniura Carvalho

Horário : Horário : 09:00h s 10:45h

Palestra : Linhas de crédito para pequenos negócios

Palestrante: Lena Andrea Lima Muniz

Horário : 11:00h as 12:45h

Plantão do IR 2020

Consultor: Francisco de Assis Mourão Junior

Horário : 13:00h as 14:00h

Consultoria para acesso ao crédito-Análise da documentação Pessoa Jurídica

Consultora: Arlene Gomes de Sousa

Horário : 13:00h as 14:00h

Plantão tira dúvida SETEMP: CTPS digital, Cadastro para emprego e Seguro Desemprego.

*Com informações da assessoria