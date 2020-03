Crise no mercado financeiro pode desabastecer Zona Franca

Na terça-feira (10), o Índice Bovespa (Ibovespa) registrou um aumento de 4,26%, ficando com 89.732,42 pontos. A recuperação veio depois da maior queda desde 1998, que ocorreu no dia anterior, na última segunda-feira (9). Na data, o índice fechou em queda de 12%, assustando diversos analistas. Representantes do comércio e da indústria do Amazonas destacam que a Zona Franca de Manaus (ZFM) corre risco de sentir as mazelas do desabastecimento se a alta do dólar continuar sendo uma realidade.

Para o presidente em exercício da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio), Aderson Frota, por importar produtos para revender no comércio e também insumos para a população, a ZFM corre risco de sentir os impactos do desabastecimento se a alta do dólar continuar sendo uma realidade. “Importamos produtos acabados, como roupas, sapatos e alguns eletrônicos. Ao fazer isso, saímos perdendo quando a valorização do dólar aumenta”.

Para Frota, o Amazonas ainda não está sentindo dificuldades de maneira intensa, pois a Zona Franca trabalha com estoques mais elevados que o restante dos polos industriais brasileiros por conta da distância e do transporte dessas mercadorias “Nesse sentido, fica fácil entender o porquê ainda não estamos sentindo dificuldade de reabastecimento no Amazonas. Outros estados, como São Paulo, já estão sentindo enormes dificuldades”.

O aumento no índice voltou a ocorrer após as ações da Petrobras entrarem em um longo leilão de abertura e abrirem em alta de mais de 16%, puxando o Ibovespa para cima. Passada a euforia, as ações ordinárias e preferenciais da estatal subiram 7,8% e 9,8%, respectivamente. Do mesmo segmento, as ações da PetroRio saltaram 7%.

O empresário e presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antonio Silva, deixa claro que o principal motivo das variações é a ameaça cada vez mais crescente do novo coronavírus. “As bolsas ao redor do mundo são extremamente sensíveis a qualquer situação e o novo coronavírus está desestabilizando mercados e refletindo em todos os setores da economia mundial. A Itália, por exemplo, atingida pela pandemia, está praticamente paralisada”, explica.

Além disso, o empresário esclarece que a guerra do petróleo também é outro grande fator para as mudanças nos índices. “Acredito que essas oscilações continuarão nos próximos dias e irão - quem sabe - mais além, se os conflitos continuarem afetando diretamente o mercado e a situação do coronavírus não for contornada”, afirma.

Na última segunda-feira (9) houve uma queda de 30% no preço do barril do petróleo tipo Brent, maior recuo diário desde a Guerra do Golfo (1991), após a Arábia Saudita ter sinalizado que elevaria a produção para ganhar participação no mercado – já que estaria com sobre oferta devido aos efeitos do coronavírus.

Ao ser perguntado sobre como o Amazonas está sendo afetado, Silva afirma que as oscilações da bolsa, por enquanto, não têm grandes influências na região, nem da indústria. Contudo, a cotação do dólar tem impacto na economia local e a queda da bolsa é geralmente acompanhada pela alta da moeda norte-americana.

“Ainda estamos estáveis, mas a escalada do aumento da cotação do dólar tem impacto imediato na nossa economia e, com as variações da bolsa, a previsão é que passemos a sentir alguns efeitos negativos”, finaliza o presidente.

Além disso, ambos os especialistas concordam que é difícil recomendar um comportamento correto para os investidores, mas acreditam que o mais adequado seja que, aqueles que têm condições, mantenham suas posições na bolsa. Já para os investidores mais ousados e que gostam de arriscar, eles aconselham aproveitar a oportunidade para comprar ações e lucrar após o término do período de turbulência.