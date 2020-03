Em parceria com Embrapa, Amazonas investe em fruticultura

Manaus - O Amazonas, por meio Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) tem buscado o aumento da produção de fruticultura no Estado.

Banana e açaí - Prova disso é a parceria realizada entre o instituto e a Embrapa para aplicação de tecnologias e práticas direcionadas ao cultivo consorciado de banana e açaí com a finalidade de aumentar a produção e produtividade das culturas, sem aumento na área de plantio.

Para analisar o experimento, uma Unidade de Referência Tecnológica foi implantada em uma propriedade rural no município de Caapiranga (a 134 quilômetros da capital amazonense). Os estudos estão sendo executados pela Embrap, em parceria com o e prefeitura do município.

Banana pode ser plantada em consórcio com o açaí | Foto: Divulgação

Agricultor familiar

A URT foi implantada na propriedade do agricultor familiar Claudionor Macena, localizada na estrada Ary Antunes, Km 25.

De acordo com o gerente do Idam em Caapiranga, o técnico em agropecuária Herley César Dilahar, a estimava é que uma produção de 10 toneladas por hectare, no modo convencional, chegue a 20 toneladas por hectare na Unidade. Essa produção é esperada ainda no primeiro ciclo, aumentando nos próximos ciclos, seguindo as adubações e recomendações corretas.

“Com espaçamento tradicional de 3×3 metros, a produção de banana pacovan chega de 8 a 10 toneladas por hectare. Já com a tecnologia da mecanização agrícola, espaçamento 5×5 m, controle de fungicidas (Sigatoka negra), quatro adubações no primeiro ciclo, é possível dobrar essa produção, que pode chegar a 18 ou 20 toneladas por hectare, e assim por diante”, detalhou o técnico.

Parceria para agricultura familiar

A parceria entre a Embrapa e o Idam, segundo Dilahar, tem sido fundamental para o desenvolvimento da agricultura familiar, visto que tecnologias desenvolvidas nos laboratórios são levadas ao campo por meio dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater).

O resultado é o benefício ao agricultor familiar que adquire conhecimentos que lhe geram melhores resultados no campo, e consequente, mais produção e renda.

De acordo com o gerente, a finalidade da implantação da URT é mostrar para o agricultor que, com o acompanhamento técnico e a aplicação de tecnologias adequadas, é possível desenvolver maior quantidade e qualidade dos frutos, sem a utilização de novas áreas para o plantio.

Comercialização

Com a melhoria na qualidade dos frutos, o produto ganha valorização no mercado. Os frutos apresentam melhor aparência e tamanho maior, as perdas agrícolas são minimizadas, fazendo com que o rendimento da produção aumente.

“A banana pacovan, por exemplo, pode ser vendida a R$ 40,00 o cacho, o que antes só se conseguia vender a R$ 25,00”, disse o técnico.

Fruticultura no Amazonas

Açaizeiro carregado de frutos | Foto: Divulgação

O Amazonas tem investido na produção de fruticultura. Conta com um polo de produção de laranja e abacaxi entre os municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara, além da produção de cupuaçu em Presidente Figueiredo.

A região de Codajás e cidades adjacentes crescem na produção de Açaí, já a região de Maués é a grande produtora de guaraná no Estado.

