Salão do Artesanato em Brasília tem inscrição até o dia 20

Manaus (AM) - Encerra-se no próximo dia 20 de março o prazo para recebimento de inscrições dos interessados em participar do 14º Salão do Artesanato em Brasília (DF). O edital de chamamento do evento, a ser realizado no período de 6 a 10 de maio, está disponível no site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), no endereço eletrônico www.sedecti.am.gov.br

O objetivo do Salão do Artesanato evento é promover o desenvolvimento integrado do setor, valorizando o artesão, elevando seu nível de cultura, profissional, social e econômico. O edital da Sedecti visa a seleção de artesão de entidades representativas do setor para a ocupação do espaço coletivo de 50 metros quadrados com vistas à divulgação e à comercialização da produção do Amazonas.

Serão disponibilizadas oito vagas para participação do 14º Salão do Artesanato, sendo que 30% estão destinadas a artesãos e associações que não participaram das duas últimas edições do evento.

Informações detalhadas sobre os requisitos para participar do evento, tais como orientação para inscrições e requisitos exigidos dos candidatos, estão contidas no edital de chamamento.





