Coronavírus abala a produção de setores industriais no AM

Manaus - O setor de plástico do Polo Industrial de Manaus pode sofrer paralisação em decorrência dos efeitos do coronavírus. A falta de componentes importados da China, em decorrência do surto da Covid-19, ameaça a produção industrial em Manaus.

A ausências de materiais em alguns setores, como de plástico e eletroeletrônicos, já sinalizam uma possível paralisação na produção e a concessão de férias coletivas dos funcionários.

Fábricas como a Samsung negam a possibilidade. Em nota, a empresa assegura que o fluxo operacional segue normal e não há impacto em nenhum ponto da cadeia produtiva.

De acordo com o Sindicado dos Trabalhadores na Indústria de Material Plástico, pelo menos, três empresas do PIM cogitaram a concessão de férias coletivas. Esse é o segundo alerta feito por presidentes de sindicatos. O primeiro foi na semana passada, realizado pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas. No entanto, após o alerta, a entidade voltou atrás da declaração.

A paralisação da indústria terá impactos diretos na economia do Estado, que toma precauções para manter as contas em dias.

