Gasolina tem preço médio de R$ 4,69 em postos de Manaus, diz Procon

Manaus - O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) realizou, nesta quinta-feira (12), a pesquisa semanal dos preços do combustíveis em 55 postos de Manaus. A ação apontou que a média do preço da gasolina comum na capital é de R$ 4,69.

O menor valor da gasolina comum registrado nesta quinta-feira foi de R$ 4,66 no Posto Mucuripe, situado na avenida Carvalho Leal (Cachoeirinha). Já o da aditivada (R$ 4,67) foi verificado em quatro dos postos visitados pelo Procon-AM.

A equipe do órgão também registrou os preços mais baixos do Etanol (R$ 3,43) no Posto Recopel, situado na avenida Autaz Mirim, 1.716; do Diesel Comum (R$ 3,44) no Posto Aviador, na avenida Rodrigo Otávio, 5.074, Japiim; e do Diesel S10 (R$ 3,59) nos postos Sideral, na rua Emílio Moreira, 1.209, Praça 14, e Mucuripe, na Cachoeirinha.

Realizada toda quinta-feira, a pesquisa tem o objetivo de dar ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto ao preço e ofertas dos produtos e serviços, conforme dispõe a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC) em seus arts. 4º e 6º, incisos II e III. Além disso, a ação visa incentivar a promoção da livre concorrência e coibir as práticas de infrações à ordem econômica praticados no mercado como, por exemplo, o cartel de preços.

*Com informações da assessoria