Honda celebra marco de 25 milhões de motocicletas produzidas em Manaus

Empresa avança em sua trajetória de liderança e se consolida como a maior fabricante nacional de veículos | Foto: Lucas Silva

Manaus - A Moto Honda da Amazônia comemora o marco de 25 milhões de motocicletas produzida no PIM, tornando-se a primeira fabricante de veículos a atingir tal marco no país. A conquista foi protagonizada pela recém-lançada CG 160 Titan S, versão do primeiro modelo produzido pela empresa no Brasil. Parlamentares celebram a conquista e dizem apoiarem modelo Zona Franca.



De acordo com o presidente da Honda South America, Issao Mizoguchi, foram necessários 44 anos para a multinacional chegar a essa marca e que os resultados são uma retribuição para a sociedade amazonense. “Nós só conseguimos chegar a essa marca graças aos nossos colaboradores. Nunca chegaríamos a esses números sozinhos”.



Com capacidade de produção anual de 1,1 milhão de motocicletas, a Moto Honda é líder do segmento, com cerca de 80% e, em números absolutos, a maior fabricante de veículos automotores do País.



Atualmente, saem da linha de produção de Manaus 24 modelos de motocicletas, de 110 a 1000 cilindradas, além de quadriciclos e motores estacionários. A empresa também comercializa dez modelos importados.

R$ 500 milhões

A empresa, em fevereiro do ano passado, investiu na ordem de R$ 500 milhões até 2021 | Foto: Lucas Silva

A empresa, em fevereiro do ano passado, investiu na ordem de R$ 500 milhões até 2021 na fábrica de Manaus e quer promover uma completa transformação na cadeia produtiva: melhorias significativas em termos de logística, avanços tecnológicos, maior eficiência e, consequentemente, maior competitividade e aumento na produção.



Coronavírus pode esfriar mercado

Presidente da Honda South America, Issao Mizoguchi, diz que é possível o mercado parar | Foto: Lucas Silva

De acordo com Issao, o coronavírus não está afetando até o momento a produção no PIM. “Obviamente uma pequena parte de componentes são importados da China. E temos monitorado e por enquanto não temos obstáculos. O problema maior talvez não seja o abastecimento, mas sobre o futuro, de uma possível pandemia, talvez um esfriamento no mercado devido algum pico aqui. É possível o mercado parar mesmo”.



Presidente do Senado diz apoiar o modelo ZFM

Alcolumbre pediu ajuda dos parlamentares para proteger contra qualquer investida | Foto: Lucas Silva

Durante a cerimônia nas instalações fabris da Honda, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), reafirmou publicamente nesta quinta (12), o compromisso com o modelo ‘Zona Franca’.



“Muitas as vezes este modelo é atacado injustamente pelo restante do Brasil, mas eles não têm noção do que isto representa para o Brasil e para o Norte. Eu sei das nossas dificuldades, das nossas carências de infraestrutura e os nossos dramas. Quero reassumir publicamente o compromisso com o modelo de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus e das áreas de livre comércio”, revela

Alcolumbre pediu ajuda dos parlamentares para proteger contra qualquer investida contrária. “Esses ataques podem vim na reforma tributária, mas nós estaremos atentos para deixar se concretizar, pois confiamos neste modelo. E eu preço ajuda de vocês para defender este modelo que está assegurado na constituição”.

Ele ainda comemorou os R$ 500 milhões de investimentos da Honda. “São mais de 4,5% de crescimento na riqueza deste modelo. É a confiança desta empresa que faz que todos nós do parlamento brasileiro estejamos atentos às legislações que estão tramitando. A confiança é tudo. E a Honda mostrou que confia no Brasil”.

“Modelo fortalecido”

Parlamentares defendem ZFM | Foto: Lucas Silva

O governador do Amazonas, Wilson Lima, defendeu uma reforma tributária que leve em conta a contribuição da Zona Franca de Manaus para o desenvolvimento regional. E destacou a importância da Moto Honda e da ZFM para a economia do Amazonas e do país.



“Nós não abrimos mão do modelo Zona Franca, 82% das nossas atividades econômicas giram em torno dela, e qualquer medida tomada com a reforma tributária que afete esse modelo significa condenar o povo do estado do Amazonas à miséria. E isso nós não vamos permitir que aconteça.”, disse Lima.

Governador do Amazonas, Wilson Lima, defendeu uma reforma tributária que leve em conta a contribuição da Zona Franca | Foto: Lucas Silva

O deputado federal Pauderney Avelino (DEM-AM) ressaltou que a Zona Franca não é só de Manaus, do Amazonas, é do Brasil. “É muito importante que este modelo seja fortalecido e não enfraquecido como muitos querem. E estes 25 milhões de motos é uma produção que a maior montadora brasileira já fez em toda a história do Brasil. Isso aqui é o exemplo de uma grande história, mas temos outros exemplos aqui, não só do setor de duas rodas, é por isso que precisamos fortalecer ainda mais. “



R$ 105 bilhões de faturamento na Zona Franca

Superintendente da Suframa, Alfredo Meneze | Foto: Lucas Silva

Segundo o superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, a Zona Franca teve um faturamento em 2019 de R$ 105 bilhões, maior resultado nos últimos 32 anos. E ainda, de acordo com ele, foram 9 mil empregos gerados no setor industrial, 375 mil empregos na área comercial e 10 mil empregos na parte agropecuária. “Não temos dúvida nenhuma que neste ano com os desafios que temos, com a reforma tributária e com o apoio da nossa bancada e do Davi Alcolumbre, vamos nos empenhar para que os nossos incentivos sejam mantidos”.



Insegurança jurídica

Senador Omar Aziz (PSD-AM) diz que produção em 2011 era superior a 2020 | Foto: Lucas Silva

Para o senador Omar Aziz (PSD-AM), a Zona Franca perdeu metade da produção que tinha em 2011. E destaca que existe uma insegurança jurídica que abala todo o país. “Existe uma perda da competitividade e há uma mudança no veículo econômico do nosso estado e não podemos permitir. Antes nós exportávamos para outros países e hoje não estamos mais exportando. As motos que estão aqui só estão indo para os outros estados do Brasil. Mas infelizmente países que estão aqui do nosso lado como Colômbia, Peru e etc poderiam chegar uma moto, mas não chega. Se o Ministério das Relações Exteriores, se a equipe econômica tivesse boa vontade, nós não estaríamos fazendo esta discussão”.

Senador Eduardo Braga (MDB-AM) comemorou os avanços da Honda | Foto: Lucas Silva

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) comemorou os avanços da Honda e afirmou que a inovação tecnológica tem sido uma marca da Honda. “Se nós produzimos 7 mil empregos na Honda, com esse nível de tecnologia e inovação é porque a Honda sempre acreditou que era necessário fazer investimentos em inovação tecnológica, verticalização e substituição de componentes importados o quanto antes possível, graças a isso podemos dizer que teremos motocicletas mesmo no período de coronavirus”.