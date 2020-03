Prazo para pagar o IPTU com desconto encerra nesta segunda-feira (16)

Manaus - Encerra nesta segunda-feira (16) o prazo para pagamento com desconto da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2020. O contribuinte que estiver adimplente com o fisco municipal poderá garantir um desconto de 10% sobre o valor total do tributo. Quem possui débitos em anos anteriores o desconto cai para 5%. Outra opção é o pagamento parcelado em até 10 vezes, mas sem os abatimentos.



A Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) concluiu a postagem dos carnês de IPTU em fevereiro, mas caso algum contribuinte não tenha recebido o seu carnê com as guias para pagamento, a segunda via poderá ser emitida por meio do portal de serviços da Prefeitura de Manaus.

As guias também poderão ser emitidas nos postos de atendimentos da Manaus Atende nos PACs, galerias dos Remédios e Espírito Santo, shopping Phelippe Daou, além da Central de Atendimento da rua Japurá, 493, Centro.

O recolhimento do IPTU com atraso será atualizado pela Unidade Fiscal do Município (UFM), incidindo sobre seu valor juros de mora de 1% ao mês ou fração e multa de mora diária de 0,33%, obedecido o limite de 20%.

Lançamento



A Semef lançou para este exercício um total de 570 mil imóveis tributáveis na base de IPTU. O lançamento somou aproximadamente R$ 460 milhões, tendo como meta de arrecadação R$ 250 milhões até dezembro deste ano.

“Essa é uma importante receita para o município, sendo a segunda maior da arrecadação própria. Em comparação ao ano passado, o valor de lançamento cresceu mais de 4%”, ressaltou o subsecretário de Receita da Semef, Armando Simões.

De acordo com Simões, até a quarta-feira, 11/3, a Prefeitura de Manaus já havia registrado receita de R$ 36,2 milhões, referente aos contribuintes que já se adiantaram e pagaram o IPTU 2020 em cota única ou de forma parcelada. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a arrecadação do tributo cresceu mais de 22%.





*Com informações da assessoria