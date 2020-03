Confira cinco dicas essenciais para economizar no Dia do Consumidor

Com preços reduzidos em roupas, eletrônicos e vários outros produtos, o Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março, é uma ótima oportunidade para comprar itens com desconto e condições especiais de pagamento. Porém, tendo em vista que nas edições anteriores deste evento muitas "promoções" acabaram não sendo tão vantajosas assim para os consumidores, Carlos Terceiro, CEO e fundador do Mobills, aplicativo completo para gestão de finanças pessoais, lista abaixo algumas dicas para garantir uma economia real e também evitar perder o controle.

1. Faça uma lista

Comece separando os produtos por níveis de prioridade. Primeiro, aqueles que você realmente precisa. Depois, passe para os produtos que você deseja, mas que não são tão necessários e, por último, foque nos presentes.

2. Efetue seu cadastro

Listas prontas? Já sabe em que sites vai comprar? Não deixe para se cadastrar apenas no dia 15, o site pode congestionar ou ter falha no carregamento. Crie logo sua conta para não acabar perdendo as promoções. Além disso, muitas marcas fazem uma semana inteira de promoções.

3. Confira se a loja é confiável

Em época de promoções surgem muitas lojas de fachada, que parecem confiáveis, mas não são. Uma boa dica é checar no site Reclame Aqui, ou mesmo no site do Procon, que listam as lojas e avaliam a reputação delas.

4. Estabeleça um limite

Antes de pensar em fazer qualquer compra, é necessário analisar seu orçamento e ver qual a sua real condição financeira, para assim determinar qual o limite que você pode gastar. Não adianta de nada satisfazer todos os seus desejos de consumo momentâneos e adquirir dívidas que você não poderá pagar, não é mesmo? Lembre-se sempre: compra inteligente é aquela que não pesa ou não pesará no seu bolso.

5. Use o Cashback para ampliar seu desconto

Utilizar o serviço de devolução de dinheiro é uma maneira de economizar ainda mais no Dia do Consumidor. Algumas plataformas como o Méliuz permitem que você receba cashback em compras e ainda fazem campanhas especiais em datas comemorativas. Até 15 de março, a empresa oferece cashback nas compras iniciadas pelo site ou aplicativo do Méliuz, em lojas parceiras. O cashback pode chegar a 45% do valor da compra e pode ser resgatado diretamente para a conta corrente ou poupança do usuário, sem nenhum custo. Já a campanha especial ‘Indique e Ganhe’ irá somar até R$ 200 para quem indicar sete amigos para se cadastrar no Méliuz. Esta iniciativa também é válida até o dia 15 de março.

*Com informações da Assessoria