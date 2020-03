Coronavírus faz aumentar demanda de serviço no e-commerce

No e-commerce, os clientes têm duas opções para realizar suas compras | Foto: Divulgação

O e-commerce é um serviço que tem crescido nos últimos anos em todos os segmentos, já que alia praticidade e comodidade. Na área de supermercados, a demanda cresceu mais ainda nos últimos dias, em função dos casos de coronavírus no mundo.



O serviço do Pátio Gourmet, por exemplo, registrou o triplo do número de pedidos na última semana. O crescimento foi, principalmente, solicitações feitas por idosos, pessoas com doenças crônicas e famílias com crianças pequenas, público de maior risco. Segundo a gerente do e-commerce, Aline Soares, o serviço é mais uma alternativa disponível para os clientes, que estão preferindo passar mais tempo em casa.

Ela explica que uma série de medidas preventivas foram também reforçadas para garantir a segurança dos clientes e colaboradores, além da qualidade dos produtos que chegam à casa dos consumidores. De acordo com Aline, todas as pessoas que fazem a separação dos produtos para serem enviados às residências, usam máscaras e, desde a última semana, os entregadores também passaram a adotar a mesma medida. A orientação para limpeza freqüente das mãos, que já era adotada, foi reforçada, assim como a ampla disponibilização de álcool em gel e luvas.

No e-commerce, os clientes têm duas opções para realizar suas compras: pelo site www.patiogourmet.com.br ou no aplicativo Pátio Gourmet, disponível para download nas lojas da Play Store e Apple Store. Pelas duas plataformas, os consumidores têm à disposição um grande mix de produtos, divididos em várias categorias, o que agiliza a escolha. De forma simples e rápida, as pessoas podem selecionar os produtos, efetuar o pagamento e receber suas compras no endereço indicado.

Depois de selecionar os produtos, o cliente realiza um cadastro com informações básicas, como nome, telefone e e-mail. Ao finalizar a compra, basta escolher o local para entrega e efetuar o pagamento, que é realizado de forma online, por meio do cartão de crédito ou no momento da entrega, por cartão de débito e ticket alimento. Por medidas de segurança, não é aceito pagamento no dinheiro. Outra opção é fazer as compras no Pátio Gourmet pelo aplicativo Ifood.

Lojas físicas – Nas unidades físicas do Pátio Gourmet, na Djalma Batista e conjunto Morada do Sol, as medidas preventivas também foram intensificadas. Dispensers de álcool em gel foram instalados em pontos estratégicos das duas unidades e foram reforçadas, ainda mais, as ações de limpeza em todas as áreas dos supermercados.

O Pátio Gourmet reforça que os estoques de produtos estão em dia e não há necessidade que as pessoas corram para os supermercados como aconteceu em outras cidades.

*Com informações da Assessoria