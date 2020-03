Terceiro sorteio da Nota Premiada Manaus ocorre nesta quarta

Os nomes dos contemplados serão divulgados logo após o sorteio e estarão disponíveis para consulta a partir desta quinta-feira, 19/3 | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Mais de 271 mil bilhetes eletrônicos estão concorrendo ao terceiro sorteio da campanha Nota Premiada Manaus, a ser realizada pela Prefeitura de Manaus nesta quarta-feira, 18/3, com base na extração nº 2.243 da Loteria Federal, ocorrida no último sábado, 14/3.

No sorteio concorrem 7.652 CPFs de participantes cadastrados na campanha que exigiram a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) ao longo de todo o mês de fevereiro de 2020.

Os nomes dos contemplados serão divulgados logo após o sorteio e estarão disponíveis para consulta a partir desta quinta-feira, 19/3, no portal da campanha Nota Premiada Manaus. A homologação dos premiados também será publicada do Diário Oficial do Município (DOM).

Neste terceiro sorteio serão distribuídos R$ 80 mil em prêmios: 20 prêmios no valor de R$ 1 mil, quatro prêmios no valor de R$ 5 mil, dois prêmios no valor de R$ 10 mil e um prêmio no valor de R$ 20 mil. As instituições sociais cadastradas junto ao Fundo Manaus Solidária e indicadas pelos ganhadores também receberão um total de R$ 32 mil em dinheiro.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Nota Premiada Manaus está previsto para acontecer no dia 22 de abril. Para concorrer é necessário realizar um cadastro na página da campanha http://notapremiada.manaus.am.gov.br

Ao preencher os dados, o cidadão deverá escolher uma instituição social de sua preferência para também concorrer. Caso seja sorteado, a instituição escolhida ganha o equivalente a 40% do prêmio.

O participante acumula cupons ao pedir para incluir o CPF na Nota Fiscal de Serviços. O documento fiscal deve ser exigido em qualquer estabelecimento prestador de serviço da capital como, escolas, cursinhos, clínicas médicas, academias de ginástica, cinemas, mecânicas, salões de beleza, entre outros. A lista completa de prestadores de serviços que são obrigados a emitirem a nota está disponível no portal da campanha.

A cada R$ 15 acumulados em serviços acobertados por documentos fiscais registrados com o CPF, o participante receberá um bilhete eletrônico para participar dos sorteios. A cada período de apuração poderão ser acumulados a quantidade máxima de 200 cupons eletrônicos.