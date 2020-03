Governo Federal injeta mais de 147 bilhões na economia

| Foto: TV Em Tempo

Brasília - Em Brasília, o Governo Federal deve adotar medidas para reduzir o impacto da Covid-19 na economia brasileira. Algumas dessas mudanças poderão impactar diretamente a Zona Franca de Manaus.

Governo anunciou injeção de R$ 147,3 bilhões na economia. Segundo o Ministério da Economia, o montante irá para medidas emergenciais para socorrer setores econômicos e grupos de cidadãos mais vulneráveis, além de evitar aumento do desemprego em meio à pandemia de Coronavírus.

Inclusive, durante uma reunião com os presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, o ministro da economia Paulo Guedes disse que não descarta a novas liberações de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Fgts). Depois de sofrer críticas de Rodrigo Maia, o ministro também defendeu a harmonia entre os poderes.

Confira a reportagem da TV Em Tempo:

Assista à reportagem | Autor: LARISSE NEVES/ TV EM TEMPO*

*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa