Comerciantes temem crise no Amazonas por conta do Coronavírus

Manaus - A capital amazonense amanheceu diferente na última terça-feira (17), as ruas do bairro Centro, Zona Sul da cidade, estavam bem mais vazias que o habitual. Quem trabalha no comércio está preocupado com a baixa nas vendas, resultado das medidas protetivas contra o Coronavírus.

O comércio do Estado já começa a sentir os impactos do novo Coronavírus. A redução do movimento fez muitas lojas fecharem as portas. Quem permanece funcionando, redobra a atenção nas precauções.

O presidente da Associação dos Dirigentes Lojistas diz que o cenário atual aponta para uma redução de até 30 % na receita do mês de março. O desemprego também pode aumentar. Em função desse panorama, os lojistas temem que uma crise maior se instale no Estado.

No Brasil, as consequências do surto podem reduzir o crescimento do país entre 0,1 ponto percentual na melhor das hipóteses e 0,5, na pior delas. O dólar já atingiu R$ 5 e pode aumentar à medida que cresce o número de infectados pela Covid-19.

