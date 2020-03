Estabelecimentos podem ser notificados por preços abusivos

Alguns estabelecimentos estão vendendo materiais de prevenção a preços abusivos | Foto: TV Em Tempo

Manaus - Consumidores reclamam dos preços abusivos das máscaras e demais materiais que ajudam na prevenção contra o Coronavírus. O Procon Amazonas e a Delegacia do Consumidor vão aos locais para notificar quem vende e revende.

A máscara passou a ser um assessório importante para a população. Em tempos de Coronavírus todo cuidado é pouco. Quem necessita usá-las como elemento de prevenção está sentindo o impacto no bolso.

O uso de máscaras é indicado àqueles que estão infectados | Foto: TV Em Tempo

No entanto, algumas pessoas estão se aproveitando da situação para vender o material com preços abusivos. Diante desta situação, a população deve realizar denúncias ao Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon).

Além do preço, o Procon também fiscaliza os estoques para conferir se há retenção de material para ser vendido posteriormente por um preço mais alto.

