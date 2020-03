Forças Armadas: 1,4 mil vagas em sete concursos com inscrições abertas

As Forças Armadas contam, no momento , com boas oportunidades para quem deseja ingressar no funcionalismo público. Isto porque estão abertas nada menos que 1,4 mil vagas em sete concursos públicos com ofertas distribuídas por diversos Estados do país.

Destinadas a candidatos de todos os níveis escolares, as oportunidades estão distribuídas entre os cargos de cadete, oficial, auxiliar, capelão, fuzileiro, músico, engenheiro e profissionais da saúde, além do Colégio Naval.

Os salários iniciais chegam R$ 8.671,32 por mês. Além disso, na maioria dos casos, são oferecidos benefícios e a estabilidade profissional é garantida.

*Com informações da JC Concursos