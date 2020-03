Amazonprev divulga canais de atendimento alternativos para aposentados

Manaus- Em alinhamento às determinações de prevenção à circulação do novo coronavírus (Covid-19), publicadas em decretos oficiais do Governo do Estado, a Previdência do Estado do Amazonas (Amazonprev) recomenda o uso dos canais de atendimento alternativos disponíveis. Dessa forma, aposentados e pensionistas não precisam se dirigir até à sede da instituição para tratar de assuntos que podem ser resolvidos rapidamente por meio do site, Portal do Segurado ou telefones.

“A orientação, de prevenção ao coronavírus, é que as pessoas em geral, e principalmente os idosos que são o nosso maior público, evitem ambientes de aglomeração social. E nós estamos reforçando isso, para que nossos aposentados e pensionistas fiquem em casa e sigam as recomendações de segurança das autoridades de saúde. Nossos canais digitais de atendimento estão disponíveis para todos, inclusive os que moram no interior ou fora do estado. Estamos seguindo determinações do Governo do Estado e contamos com a compreensão de todos”, declara André Zogahib, diretor presidente da Amazonprev.

Notícias e orientações

No site www.amazonprev.am.gov.br estão publicadas informações gerais sobre a previdência estadual. Entre elas, comunicados sobre a suspensão da prova de vida por 120 dias e a restrição, pelo prazo de 15 dias, do atendimento presencial que está disponível apenas para serviço de pensão por morte e regularização de benefícios suspensos. As demais situações podem ser esclarecidas pelo atendimento telefônico no número 3627-3424.

Consulta e impressão da Cédula-C e contracheque: Portal do Segurado

No site, o link localizado à direita da barra superior, é possível acessar o “Portal do Segurado”. O acesso aos serviços funciona por meio de login e senha, que podem ser cadastrados caso o segurado ainda não possua. Além de consultar e imprimir a Cédula-C e os contracheques, é possível obter informações sobre a situação pessoal de aposentadoria ou pensão do segurado.

Passo a passo Portal do Segurado: Para quem já possui senha, basta acessar, no site da Amazonprev, o Portal do Segurado. Na tela de acesso, incluir o CPF. Para os que ainda não são cadastrados, é necessário seguir as orientações, informando o número do CPF e a data de nascimento para ser redirecionado a uma página onde deverão ser fornecidos alguns dados pessoais. No e-mail informado chegará um link para ativação da conta por meio de uma senha. As explicações sobre esse passo a passo estão disponíveis também para download, na tela inicial do Portal do Segurado.

