Bancos darão prioridade no atendimento aos públicos mais vulneráveis

Manaus - A Federação dos Bancos do Brasil (Febraban) assegurou, nesta quinta-feira (19), que mesmo diante do momento de expansão do novo coronavírus (Covid-19), as agências bancárias dos seus bancos associados vão permanecer com as suas portas abertas. O atendimento aos seus clientes terá como prioridade os públicos mais vulneráveis, como o de aposentados e pensionistas. “O atendimento bancário, portanto, está garantido a todos”, disse a entidade por meio de nota.

De acordo com a orientação do Banco Central para enfrentar as dificuldades trazidas pela pandemia de coronavírus, a Febraban disse que os bancos deverão, pontualmente e por períodos limitados de tempo, alterar horários de atendimento ou suspender serviços em agências selecionadas. A federação assegurou que os clientes serão informados adequadamente pelos canais de comunicação de cada banco. “O setor se compromete a assegurar a prestação de serviços essenciais”, afirmou a federação.



A Febraban e os bancos recomendaram “enfaticamente a seus clientes e usuários do setor bancário que, atendendo às recomendações das autoridades sanitárias, evitem deslocar-se para as agências bancárias e deem preferência a usar produtos e serviços dos bancos por meio dos canais remotos disponíveis para a população”.



Use o celular

Como solução para evitar o deslocamento desnecessário às agências bancárias, a Febraban indicou o uso do celular e internet. “Os usuários podem fazer, com segurança, pagamento de contas, consulta de saldos e extratos, transferências financeiras, agendamento de pagamentos e contratação de serviços e empréstimos, entre outros. Nos aplicativos e Internet Banking, os clientes poderão encontrar ferramentas úteis para todas as necessidades, além de ter acesso a comunicados e canais de atendimento. Os canais de atendimento por telefone também estão funcionando normalmente”.

Para a federação, ao evitar voluntariamente ir às agências bancárias, todos colaborarão para que os bancos possam priorizar o atendimento aos grupos mais vulneráveis, protegendo todos, inclusive os bancários, com a redução do fluxo de pessoas necessária aos esforços contra a disseminação do Covid-19.



Autoatendimento



Em caso de urgência e necessidade, a Febraban recomenda o usa da rede de autoatendimento (ATMs), com seus 170 mil terminais espalhados em todo o país, que também está à disposição da população para saques e depósitos. “Para proteger os clientes, foi intensificada a higienização desses terminais, seguindo a orientação de aperfeiçoar e intensificar os protocolos de higienização das instalações bancárias”, afirmou a federação.





*Com informações da assessoria